Tuzlanski kanton slavi Novu godinu: Veliki program i dočeci u Tuzli, Gradačcu i Gračanici

Gradski park u Tuzli pretvoren je u epicentar novogodišnjeg slavlja kroz manifestaciju „Zimska čarolija 2025/26“, koja donosi muzički program, dječiju radost i veliki javni doček Nove godine. Program uključuje koncerte orkestra „Balsika“ i benda „Kapitalisti“ 27. decembra, potom Dječiju Novu godinu 28. decembra s nastupom dječijeg hora „Slavuj“, mađioničarem Aladinom i druženjem s Djeda Mrazom.

Tuzlanski kanton ove godine postaje jedna od centralnih destinacija prazničnih dešavanja u Bosni i Hercegovini. Gradovi širom Kantona pripremili su bogat kulturno–zabavni program, porodična druženja, koncerte, dječije manifestacije i javne dočeke Nove godine na otvorenom, stvarajući pravu zimsku atmosferu i praznični duh.

Vrhunac slijedi 31. decembra, kada od 22 sata počinje veliki doček Nove godine uz koncert grupe „VIS Retro“, koji će Tuzlacima donijeti odličnu atmosferu i simbolično otvoriti ulazak u 2026. godinu. Manifestaciju organizuje Udruženje obrtnika Grada Tuzla, uz dekorisane kućice i ponudu jedanaest obrtnika, dok je muzički program povjeren Alternativnoj produkciji.

Gradačac također nudi bogat praznični sadržaj kroz program „Zimski Gradačac 2025/26“, koji obuhvata koncerte, zabavne sadržaje za djecu, kulturne i sportske događaje, školu klizanja, kreativne programe i druženje s maskotama. Tokom cijelog decembra održavaju se brojni događaji, dok će vrhunac biti javni doček Nove godine uz bogat muzički program i nastupe izvođača, gdje će građani u vedroj atmosferi dočekati 2026. godinu.

Doprinos ugostitelja

Ni Gračanica ne zaostaje – u centru grada, na Skveru, bit će organiziran veliki javni doček Nove godine, uz nastupe muzičara, izvođača i bogat zabavni program pod otvorenim nebom. Najavljeni su popularni izvođači, energična atmosfera i zajedničko slavlje u punom gradskom duhu, čime Gračanica nastavlja tradiciju okupljanja građana i gostiju iz drugih sredina.

Uz javne programe, cijeli Tuzlanski kanton ovih dana živi u prazničnom ritmu i kroz doprinos ugostitelja. Brojni restorani, kafići, hoteli i klubovi pripremaju posebne novogodišnje ponude, svečane večere, muzičke programe, nastupe bendova i DJ-eva, kao i rezervacije za organizirane proslave. Ugostiteljski objekti uređeni su u prazničnom ruhu, a interes gostiju je veliki, što najavljuje živu i veselu novogodišnju noć u svim gradovima Kantona.

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