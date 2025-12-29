U Vijećnici održan tradicionalni novogodišnji prijem SDP-a: "Pokrenuli smo procese koji su godinama stajali"

Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić poručio je da mu je zadovoljstcvo što na kraju jedne zahtjevne godine imaju priliku da se okupe i osvrnu na urađeno te zajedno pogledaju naprijed.

- Na kraju svake godine svi se zapitamo isto, a to je da li je naš trud imao smisla i da li živimo makar malo bolje nego jučer. Zato se na izmaku ove godine vraćamo jednom suštinskom pitanju - ne šta smo govorili, nego šta smo zaista uradili i još važnije - da li su ljudi osjetili te promjene u svakodnevnom životu. Iza nas su nepune tri godine otkako smo preuzeli odgovornost, ne samo političku, već i društvenu, odgovornost da u složenim trenucima pokažemo da se politika može voditi drugačije, odgovorno, dosljedno i u interesu građana - rekao je Nikšić.

Naveo je da taj period nije bio lak, da su radili u vremenu kriza, ekonomskih izazova, inflacije i velikih očekivanja.

- Danas možemo reći da smo postavili temelje stabilnosti i pokrenuli procese koji su godinama stajali. Fokus u radu smo stavili na rezultate, a ne na retoriku, ne na skupljanje lajkova. Na državnom nivou SDP je bio faktor stabilnosti i dijaloga. Dali smo sa svojim partnerima doprinos deblokadi procesa i jačanju evropskog puta BiH, uz jasno opredjeljenje za vladavinu prava. Na nivou FBiH prvi put nakon dugo vremena imamo funkcionalnu Vladu koja donosi odluke, koja provodi reforme i vodi računa o interesu radnika, penzionera, mladih i privrede. Povećanje minimalne plaće, jačanje fiskalnih davanja i fiskalna stabilnost nisu obećanja, to su rezultati. U KS smo pokazali kako izgleda odgovorno upravljanje u praksi, investicije u javni prijevoz, obrazovanje, zdravstvo i infrastrukturu, to jasno govori da socijaldemokratske politike donose mjerljive rezultate za građane. Vodimo socijalne politike, ne na papiru, nego pokazujemo kako solidarnost izgleda u praksi - istakao je Nikšić.

Dodao je da prave najvažniji ambijent privredi, a to je sigurnost da ulažu i zapošljavaju.

- Pred nama je nova godina, ali pristup će ostati isti - odgovoran, dosljedan i usmjeren na mjerljive rezultate. Godina pred nama je izborna, ona će biti godina provjere rezultata, politike i povjerenja građana. Naš odgovor za izbore nisu parole, nego rad, nisu konflikti, nego rješenja. Pred nama su izazovi kao što su ekonomska stabilnost, socijalna pravda i nastavak evropskog puta. Na te izazove možemo odgovoriti jedinstvom, odgovornošću i jasnim vrijednostima. SDP ima snagu, odgovornost i ljude da nastave ovaj put. Radit ćemo do posljednjeg dana mandata odluke koje se ne mjere riječima, nego stvarnim promjenama u životima ljudi. Znam da povjerenje ne dolazi iz govora, nego iz svakodnevnog osjećaja pravde, sigurnosti i nade. Naš cilj je isti - pravedno društvo, jaka društvo i dostojanstven život svakog građana. Neka vam Nova godina donese zdravlje, sreću, a BiH više solidarnosti i napretka - zaključio je Nikšić.