Bodiroga: "SNSD je nacionalna bruka osnovana na štetu srpskog naroda nakon Dejtona"

Nakon što je Branko Blanuša izabran za predsjednika SDS-a i najavio kandidaturu za predsjednika Republike Srpske na Općim izborima 2026. godine, iz SNSD-a su reagovali saopćenjem u kojem ističu da Blanuša treba upoznati javnost sa svojim stavovima o aktuelnim političkim pitanjima. Na ovo je reagirao šef Kluba zastupnika SDS-a u Narodnoj skupštini RS Ognjen Bodiroga, navodeći da je Srpska demokratska stranka račune srpskom narodu položila davno
- Nacionalna bruka zvana SNSD, koja je osnovana poslije 1995. godine, daje sebi za pravo da traži od SDS-a da položi račune RS? Vi koji ste krivi za afere Vijadukt, Rašid Serdarov, Olimpijski centar Jahorina, Nacionalni park Sutjeska... afere koje su progutale stotine miliona maraka narodnog novca - poručio je.
Bodiroga je istakao da SDS polaže račune od 1990. godine kada su osnovane institucije, bolnice i univerziteti, naglasivši da su članovi te stranke platili visoku cijenu, dok su drugi, prema njegovim riječima, švercovali cigarete.
Optužbe za prenos nadležnosti
Bodiroga je upitao SNSD zašto ne daju odgovore o potvrđivanju postojanja Suda i Tužilaštva Bosne i Hercegovine, VSTV-a, SIPA-e i CIK-a.
- Zašto ste samo u jednom danu potvrdili 20 nametnutih zakona od strane visokog predstavnika. Zašto ste legalizovali zajedničke tablice, zastavu i grb Bosne i Hercegovine, zajedničke pasoše i graničnu policiju - upitao je Bodiroga.
On je direktno optužio vrh SNSD-a da sve odluke donose kako bi "jedan čovjek i njegova porodica zadržali svoje bogatstvo" i izbjegli američku crnu listu. Podsjetio je da je SDS na toj listi još od 2005. godine, dok se SNSD, prema njegovom mišljenju, ponaša manipulatorski i beskičmenjački prema interesima entiteta.
Pitanje legitimiteta i Reformska agenda
Što se tiče visokog predstavnika, Bodiroga je podsjetio na izjave Milorada Dodika o ranijoj koaliciji s OHR-om. Naglasio je da je stav SDS-a jasan – Kristijan Šmit i ostali visoki predstavnici koji nisu imenovani u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija nisu legalni, a Bosna i Hercegovina je protektorat. Poručio je da se SDS zalaže za zatvaranje ureda OHR-a.
- Staša Košarac, Srđan Amidžić, Zora Vidović i Radovan Višković su članovi radne grupe iz RS koja je jednoglasno usvojila Reformsku agendu u kojoj imate brutalne prenose nadležnosti - poručio je Bodiroga. Na kraju je zaključio da će svaki član SDS-a proslaviti 9. januar, ističući da bez osnivanja stranke 1990. godine ne bi bilo ni kasnijih historijskih datuma za ovaj entitet.