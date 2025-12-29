Bodiroga: "SNSD je nacionalna bruka osnovana na štetu srpskog naroda nakon Dejtona"

- Nacionalna bruka zvana SNSD, koja je osnovana poslije 1995. godine, daje sebi za pravo da traži od SDS-a da položi račune RS? Vi koji ste krivi za afere Vijadukt, Rašid Serdarov, Olimpijski centar Jahorina, Nacionalni park Sutjeska... afere koje su progutale stotine miliona maraka narodnog novca - poručio je.

Nakon što je Branko Blanuša izabran za predsjednika SDS-a i najavio kandidaturu za predsjednika Republike Srpske na Općim izborima 2026. godine, iz SNSD-a su reagovali saopćenjem u kojem ističu da Blanuša treba upoznati javnost sa svojim stavovima o aktuelnim političkim pitanjima. Na ovo je reagirao šef Kluba zastupnika SDS-a u Narodnoj skupštini RS Ognjen Bodiroga, navodeći da je Srpska demokratska stranka račune srpskom narodu položila davno

Bodiroga je istakao da SDS polaže račune od 1990. godine kada su osnovane institucije, bolnice i univerziteti, naglasivši da su članovi te stranke platili visoku cijenu, dok su drugi, prema njegovim riječima, švercovali cigarete.

Optužbe za prenos nadležnosti

Bodiroga je upitao SNSD zašto ne daju odgovore o potvrđivanju postojanja Suda i Tužilaštva Bosne i Hercegovine, VSTV-a, SIPA-e i CIK-a.

- Zašto ste samo u jednom danu potvrdili 20 nametnutih zakona od strane visokog predstavnika. Zašto ste legalizovali zajedničke tablice, zastavu i grb Bosne i Hercegovine, zajedničke pasoše i graničnu policiju - upitao je Bodiroga.

On je direktno optužio vrh SNSD-a da sve odluke donose kako bi "jedan čovjek i njegova porodica zadržali svoje bogatstvo" i izbjegli američku crnu listu. Podsjetio je da je SDS na toj listi još od 2005. godine, dok se SNSD, prema njegovom mišljenju, ponaša manipulatorski i beskičmenjački prema interesima entiteta.

Pitanje legitimiteta i Reformska agenda

Što se tiče visokog predstavnika, Bodiroga je podsjetio na izjave Milorada Dodika o ranijoj koaliciji s OHR-om. Naglasio je da je stav SDS-a jasan – Kristijan Šmit i ostali visoki predstavnici koji nisu imenovani u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija nisu legalni, a Bosna i Hercegovina je protektorat. Poručio je da se SDS zalaže za zatvaranje ureda OHR-a.

- Staša Košarac, Srđan Amidžić, Zora Vidović i Radovan Višković su članovi radne grupe iz RS koja je jednoglasno usvojila Reformsku agendu u kojoj imate brutalne prenose nadležnosti - poručio je Bodiroga. Na kraju je zaključio da će svaki član SDS-a proslaviti 9. januar, ističući da bez osnivanja stranke 1990. godine ne bi bilo ni kasnijih historijskih datuma za ovaj entitet.