Urednica na Federalnom radiju Mirjana Topić Landeka: Na pusti otok bih ponijela Bibliju

Ime i prezime: Mirjana Topić Landeka.
Datum i mjesto rođenja: 30. avgust, Novi Travnik.
Šta prvo uradite kad se probudite: Zahvalim za još jedan dan.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Bila bih prosvjetni djelatnik.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Rad u novinskoj agenciji.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Biblija.
Najdraža pjesma: „Jesen u mom sokaku“.
Šta gledate na televiziji: Serije i nogomet.
Šta Vas nervira: Bahatost i ljudska pokvarenost.
Najdraži grad: Više ih je.
Najbolji poklon koji ste dobili: Knjiga.
Čega se plašite: Rata.
S kim najradije pijete kafu: Tu je popis dulji.
Omiljena društvena mreža: Whatsap.
Najdraža boja: Plava.
Ko Vam je uzor: Svi borci za pravdu.
Najdraži pisac: Mario Vargas Losa.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Zaustavila oružje.
Omiljeni muzičar ili bend: Ne mogu se odlučiti.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Tvornica Hrvata“, Nebojša Lujanović.
Tim za koji navijate: Hajduk i Zrinjski.
Omiljena narodna izreka: Arapska poslovica o žurbi – „Čuvaj se žurbe“.
Koje pitanje najviše mrzite: Đe si, kako si?
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Fra Petar iz „Proklete avlije“.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Iran.