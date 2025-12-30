Urednica na Federalnom radiju Mirjana Topić Landeka: Na pusti otok bih ponijela Bibliju

Ime i prezime: Mirjana Topić Landeka.

Datum i mjesto rođenja: 30. avgust, Novi Travnik.

Šta prvo uradite kad se probudite: Zahvalim za još jedan dan.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Bila bih prosvjetni djelatnik.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Rad u novinskoj agenciji.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Biblija.

Najdraža pjesma: „Jesen u mom sokaku“.

Šta gledate na televiziji: Serije i nogomet.

Šta Vas nervira: Bahatost i ljudska pokvarenost.

Najdraži grad: Više ih je.

Najbolji poklon koji ste dobili: Knjiga.

Čega se plašite: Rata.

S kim najradije pijete kafu: Tu je popis dulji.

Omiljena društvena mreža: Whatsap.

Najdraža boja: Plava.

Ko Vam je uzor: Svi borci za pravdu.

Najdraži pisac: Mario Vargas Losa.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Zaustavila oružje.

Omiljeni muzičar ili bend: Ne mogu se odlučiti.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Tvornica Hrvata“, Nebojša Lujanović.

Tim za koji navijate: Hajduk i Zrinjski.

Omiljena narodna izreka: Arapska poslovica o žurbi – „Čuvaj se žurbe“.

Koje pitanje najviše mrzite: Đe si, kako si?

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Fra Petar iz „Proklete avlije“.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Iran.