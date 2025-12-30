Pokrenut apel za izgradnju kuće porodici Mujić koja je po drugi put ostala bez pravog doma

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za porodicu Mujić. Pozivom na broj 17046 donirate 2 KM za obnovu njihovog doma, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u BiH.
Porodica Mujić je ponovo suočena sa tragedijom. U novembru ove godine, Mejra Mujić i njena porodica ostali su bez krova nad glavom. Požar je uništio njihov dom, a s njim i sav trud koji su godinama ulagali.
Mejra je kroz život prošla kroz mnoge neizmjerne tragedije, ali nikada nije odustajala. 1993. godine njen suprug, rahmetli Rizvo, izgubio je život braneći domovinu. Ostala je sama s petoro djece i kroz godine izbjeglištva, bolova i odricanja, bila prisiljena napustiti svoj dom u Srebrenici. Nakon pada Srebrenice, Mejra i njena djeca deportovani su u Tuzlu, a potom smješteni u napuštenu kuću u Sižju kod Lukavca.
Nakon svih tih strašnih godina, Mejra je, uz nevjerovatan trud i borbu, 2000. godine izgradila svoj dom u Vranjaku kod Semizovca, gdje je napokon osjetila mir i stabilnost.
Nažalost, sudbina je ponovo nemilosrdna. Dvadeset i pet godina kasnije, njihov dom je uništen u požaru. U njemu su živjeli Mejra, njen sin Muhamed, snaha Matilda i njihovo petoro djece.
Mejra je ponovo u borbi za opstanak, a sada treba našu pomoć. Pomozimo porodici Mujić da ponovo izgrade svoj dom i pruže djeci sigurnost koju zaslužuju. Za obnovu doma potrebno im je 89.527,23 KM.
Svaka donacija, ma koliko mala bila, znači ogromnu podršku. Osim poziva na broj 17046, možete donirati putem linka https://pomoziba.org/bs/obnovimo-dom-porodice-mujic kao i putem bankovnih računa Pomozi.ba organizacije, kažu iz Pomozi.ba.
Računi za uplate
PayPal:
Za uplate iz BiH:
UniCredit Bank
338-730-22202506-52
Intesa Sanpaolo Banka BiH
154-180-20085330-48
Raiffeisen Bank
161-000-02481200-94
Bosna Bank International d.d
141-306-53201196-79
NLB Banka d.d
132-260-20223371-17
ZiraatBank BH dd Sarajevo
186-121-03108095-46
Asa banka d.d. Sarajevo
134-105-11300001-66
Sparkasse Bank BiH
199-496-00059682-82
Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo
Svrha: Porodica Mujić
Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:
ERSTE BANK
IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100
BIC: GIBAATWWXXX
1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oestereich
Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH - Hilfe für Menschen in Not
Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena.
Verwendungszweck: Porodica Mujić
Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:
ING
SWIFT: INGBNL2A
BAN: NL63INGB0675431905
St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL
Het doel van de betaling: Porodica Mujić.