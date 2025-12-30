Pokrenut apel za izgradnju kuće porodici Mujić koja je po drugi put ostala bez pravog doma

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za porodicu Mujić. Pozivom na broj 17046 donirate 2 KM za obnovu njihovog doma, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u BiH.

Porodica Mujić je ponovo suočena sa tragedijom. U novembru ove godine, Mejra Mujić i njena porodica ostali su bez krova nad glavom. Požar je uništio njihov dom, a s njim i sav trud koji su godinama ulagali.

Mejra je kroz život prošla kroz mnoge neizmjerne tragedije, ali nikada nije odustajala. 1993. godine njen suprug, rahmetli Rizvo, izgubio je život braneći domovinu. Ostala je sama s petoro djece i kroz godine izbjeglištva, bolova i odricanja, bila prisiljena napustiti svoj dom u Srebrenici. Nakon pada Srebrenice, Mejra i njena djeca deportovani su u Tuzlu, a potom smješteni u napuštenu kuću u Sižju kod Lukavca.

Nakon svih tih strašnih godina, Mejra je, uz nevjerovatan trud i borbu, 2000. godine izgradila svoj dom u Vranjaku kod Semizovca, gdje je napokon osjetila mir i stabilnost.

Nažalost, sudbina je ponovo nemilosrdna. Dvadeset i pet godina kasnije, njihov dom je uništen u požaru. U njemu su živjeli Mejra, njen sin Muhamed, snaha Matilda i njihovo petoro djece.

Mejra je ponovo u borbi za opstanak, a sada treba našu pomoć. Pomozimo porodici Mujić da ponovo izgrade svoj dom i pruže djeci sigurnost koju zaslužuju. Za obnovu doma potrebno im je 89.527,23 KM.

Svaka donacija, ma koliko mala bila, znači ogromnu podršku. Osim poziva na broj 17046, možete donirati putem linka https://pomoziba.org/bs/obnovimo-dom-porodice-mujic kao i putem bankovnih računa Pomozi.ba organizacije, kažu iz Pomozi.ba.

Računi za uplate

PayPal:

[email protected]

Za uplate iz BiH:

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d

141-306-53201196-79

NLB Banka d.d

132-260-20223371-17

ZiraatBank BH dd Sarajevo

186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Porodica Mujić

Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100

BIC: GIBAATWWXXX

1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oestereich

Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH - Hilfe für Menschen in Not

Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena.

Verwendungszweck: Porodica Mujić

Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:

ING

SWIFT: INGBNL2A

BAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Porodica Mujić.