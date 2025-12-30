Podignuta optužnica zbog genocida u Srebrenici: Ukopavali ubijene pa ih kasnije iskopavali i premještali

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Dragana Jevtić rođenog 1965. godine u Zvorniku, državljanina BiH i Srbije, Slavke Bogićević, zv.”Brko”, rođenog 1955. godine u Zvorniku, državljanina BiH i Damjana Lazarević, rođenog 1953. godine u Zvorniku, državljanina BiH.

Oni se terete da su za vrijeme širokog i sistematičnog napada takozvane "VRS-a" i MUP-a RS na području zaštićene zone UN-a Srebrenica, svjesno pružali pomoć u počinjenju krivičnog djela genocida nad žrtvama bošnjačke nacionalnosti nakon pada zaštićene zone UN-a Srebrenica.

Optuženi su da su svojstvu zapovjednika Inžinjerske čete unutar Zvorničke brigade "VRS", sredinom mjeseca jula 1995. godine, učestvovali u pripremi lokacija za masovne egzekucije, kao i osiguranju mehanizacije i vojnika za izvršenje ukopa tijela strijeljanih žrtava genocida u Srebrenici i to na lokalitetu Orahovac najmanje 860 žrtava, na lokalitetu Petkovci -brana, najmanje 815 žrtava, na lokalitetu Kozluk -šljunkara najmanje 844 žrtve i lokalitetu Pilica -Branjevo najmanje 1752 žrtve.

Također se terete da su tokom mjeseca septembra i oktobra 1995. godine, djelujući u koordinaciji i dogovoru sa strukturama Zvorničke brigade i glavnog štaba "VRS", organizirali i učestvovali u uklanjanju tijela ubijenih sa primarnih lokacija, u najmanje 24 sekundarne grobnice na širem području Zvornika, sa ciljem skrivanja počinjenog zločina i otežavanja pronalaska posmrtnih ostataka.

Optuženi se terete za krivično djelo - Genocid iz člana 171. Krivičnog zakona BiH.