Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NAKON USVAJANJA BUDŽETA KS

Skupština KS donijela zakon kojim se omogućava finansiranje sanacije klizišta na Curinim njivama

Ovim Zakonom je omogućeno korištenje namjenskih sredstava i u situacijama gdje je ugroženo stanovništvo ili materijalna dobra na teritoriji KS, a klizište van teritorije drugog kantona, u ovom slučaju na prostoru Republike Srpske – rekao je Uk

Skupština Kantona Sarajevo. FENA

FENA

30.12.2025

Nakon usvajanja Budžeta Kantona Sarajevo za 2026. godinu, Skupština KS donijela je Zakon o usmjeravanju sredstava za pomoć u sanaciji klizišta prikupljenih po osnovu posebne naknade, kojim se utvrđuje namjena i način usmjeravanja sredstava posebne naknade prikupljenih na osnovu Odluke o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera.

Sanacija klizišta

Sredstva posebne naknade Vlada KS može usmjeriti na: sanaciju klizišta na području jedinica lokalne samouprave u Kantonu Sarajevo, te sanaciju klizišta na području jedinica lokalne samouprave izvan KS ukoliko je isto uzrok štetnih posljedica nastalih na imovini KS ili uzrokuje štetne posljedice po živote, zdravlje i materijalna dobra stanovnika KS.

Suština Zakona, kako je pojasnio premijer KS Nihad Uk, jeste da se omogući korištenje namjenskih sredstava i u situacijama kada se klizište ne nalazi na prostoru Kantona Sarajevo, ali je neposredno ugroženo stanovništvo ili materijalna dobra u KS.

- Dakle, ovim Zakonom je omogućeno korištenje namjenskih sredstava i u situacijama gdje je ugroženo stanovništvo ili materijalna dobra na teritoriji KS, a klizište van teritorije drugog kantona, u ovom slučaju na prostoru Republike Srpske – rekao je Uk.

Rješenje problema

Mi već duže vrijeme, dodao je, pokušavamo da riješimo problem klizišta na Curinim njivama, međutim, oni koji su nadležni nisu željeli da se uključuju, prvenstveno Općina Istočni Stari Grad i Republika Srpska. 

Vlada Kantona Sarajevo zajedno sa Općinom Stari Grad je preuzela na sebe da riješi ovaj problem, saopćila je Služba za protokol i press KS.

Sredstva posebne naknade usmjeravaju se prema Programu koji usvaja Vlada na prijedlog Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS koji priprema Zavod za izgradnju KS po prethodno pribavljenim mišljenjima općinskih načelnika sa područja KS.

Nadzor nad primjenom Zakona vrši Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, a kontrolu utroška sredstava posebne naknade vrši Ministarstvo finansija KS.

Ovaj Zakon ne mijenja osnovnu namjenu sredstava, već proširuje obuhvat njihove primjene u cilju efikasnije i odgovornije upotrebe javnih resursa u situacijama koje zahtijevaju odgovorno djelovanje.

# SKUPŠTINA KS
# NIHAD UK
# CURINE NJIVE
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.