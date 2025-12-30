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Planinari nastavljaju dugogodišnju tradiciju: Novogodišnji uspon na vrh Trebevića

Za 72. uspon na vrh Sofe, na nadmorskoj visini od 1.629 metara, planirana je trasa Ravne – Dobra Voda – vrh Sofe – Ravne

Novogodišnji uspon na najviši vrh Trebevića. Fena

S. S.

30.12.2025

Stanica planinarskih vodiča Sarajevo najavila je tradicionalni novogodišnji uspon na najviši vrh Trebevića, koji će biti održan 1. januara naredne kalendarske godine. Sudionici ove manifestacije time postaju dio bogate historije bosanskohercegovačkog planinarstva.

Sudeći prema iskustvima iz prethodnih godina, za ovaj pohod vlada veliko interesovanje ljubitelja prirode i planinarenja. Za 72. novogodišnji uspon na vrh Sofe, na nadmorskoj visini od 1.629 metara, planirana je trasa Ravne – Dobra Voda – vrh Sofe – Ravne.

Vodiči na usponu bit će Braco Babić i Husein Šabić, a organizatori apeliraju na sve sudionike da se pridržavaju planinarskog kodeksa te uputa vodiča na terenu.

Preporučuje se oprema za zimske uslove (topla odjeća, kapa, rukavice, gležnjaci, hodački štapovi…), a u slučaju loših vremenskih prilika, organizator zadržava pravo izmjene rute ili otkazivanja uspona.

Novogodišnji uspon na najviši vrh Trebevića prvi put je održan 1. januara 1950. godine, u organizaciji sarajevskih planinarskih društava.

Uspon je tradicionalan i prekidan je samo u periodu od 1993-1996. godine, zbog agresije na BiH.

# TREBEVIĆ
# TRADICIJA
# USPON
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