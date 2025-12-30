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NAKON ODLASKA KARAMEHIĆ

Aida Baručija "spasila" Klub zastupnika NiP-a u Parlamentu BiH

Kada je Karamehić-Abazović (NiP) prešla u Našu stranku, NiP je bio u opasnosti da izgubi svoj klub zastupnika

Aida Baručija. Facebook

A. O.

30.12.2025

Zastupnica u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Aida Baručija (Bosanskohercegovačka inicijativa – BHI-KF), postala je članica Kluba zastupnika Naroda i pravde, čime je očuvan ovaj klub nakon što je Mia Karamehić-Abazović (NiP) napustila NiP.

Da bi Klub zastupnika u državnom Predstavničkom domu mogao postojati, potrebno je minimalno tri člana, zbog čega je Baručija ranije bila u klubu sa članovima Naše stranke, odnosno sa Predragom Kojovićem i Sabinom Ćudić.

Međutim, kada je Mia Karamehić-Abazović (NiP) prešla u Našu stranku, NiP je bio u opasnosti da izgubi svoj klub zastupnika, budući da je tada imao samo dva člana Predstavničkog doma.

Zbog toga je Baručija napustila Klub Naše stranke i prešla kod Nihada Omerovića i Denisa Zvizdića, čime su obje stranke iz Trojke zadržale svoje klubove zastupnika.

Treba istaći da je Baručija odmah postala i predsjedavajuća ovog kluba, koji sada nosi naziv Klub poslanika Naroda i pravde i Bosanskohercegovačke inicijative Kasumović Fuad.

Inače, kada stranka ili grupa parlamentaraca formira Klub zastupnika, dobijaju pravo da učestvuju u radu proširenog kolegija, mogu tražiti pauze i dobijaju tehničku pomoć, uključujući prostorije i stručno osoblje.

# NIP
# AIDA BARUČIJA
# MIA KARAMEHIĆ-ABAZOVIĆ
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