Aida Baručija "spasila" Klub zastupnika NiP-a u Parlamentu BiH

Zastupnica u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Aida Baručija (Bosanskohercegovačka inicijativa – BHI-KF), postala je članica Kluba zastupnika Naroda i pravde, čime je očuvan ovaj klub nakon što je Mia Karamehić-Abazović (NiP) napustila NiP.

Da bi Klub zastupnika u državnom Predstavničkom domu mogao postojati, potrebno je minimalno tri člana, zbog čega je Baručija ranije bila u klubu sa članovima Naše stranke, odnosno sa Predragom Kojovićem i Sabinom Ćudić.

Međutim, kada je Mia Karamehić-Abazović (NiP) prešla u Našu stranku, NiP je bio u opasnosti da izgubi svoj klub zastupnika, budući da je tada imao samo dva člana Predstavničkog doma.

Zbog toga je Baručija napustila Klub Naše stranke i prešla kod Nihada Omerovića i Denisa Zvizdića, čime su obje stranke iz Trojke zadržale svoje klubove zastupnika.