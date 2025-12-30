Transparency International: Skoro 20 posto firmi u vlasništvu izabranih zvaničnika posluje s državom

Institucije na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini dodijelile su preko 27 hiljada ugovora o javnim nabavkama sa firmama koje su svojim donacijama podržale rad političkih stranaka u nekim od izbornih ciklusa od 2018. do danas.

Ukupna vrijednost ovih tendera prelazi jednu milijardu konvertibilnih maraka, a najčešće su sklapani u oblastima nabavke usluga nadzora alarmnih uređaja i drugih usluga u području sigurnosti, zatim usluga restorana i posluživanja hranom te organizacije obrazovnih seminara.

Podaci dostupni na platformi „Integrity Watch BiH“

Ukrštanje imovinskih kartona političara koji su dostavljeni Centralnoj izbornoj komisiji BiH (CIK) i podataka o javnim nabavkama pokazuje da je 19,8% izabranih zvaničnika, koji u imovinskim kartonima navode da su vlasnici privatnih firmi, poslovalo s državom kroz dobijene tendere. Ovaj procenat iznosi 36,4% kod zvaničnika izabranih 2022. godine, što ukazuje na sistemski problem sukoba interesa koji se produbljuje tokom trajanja mandata. Podaci dostupni na platformi „Integrity Watch BiH“ ilustruju visok stepen povezanosti političkih partija, njihovih donatora, kao i institucija koje upravljaju raspodjelom javnih sredstava.

Jedan od primjera ugovora koji jasno ilustruje ovakvu praksu jeste slučaj ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlida Hurtića, protiv kojeg je Transparency International u BiH (TI BiH) podnio prijavu zbog sukoba interesa, jer je njegova privatna firma dobijala milionske poslove od institucija finansiranih iz budžeta. Komisija za odlučivanje o sukobu interesa tek je dvije godine nakon prijave utvrdila da je ministar Hurtić bio u sukobu interesa i izrekla sankciju, iako je u međuvremenu njegova firma nastavila indirektno učestvovati u javnim nabavkama kroz druga pravna lica.

Analiza preko 930.000 postupaka javnih nabavki u periodu posljednjih nekoliko godina, koju je obavio TI BiH, pokazuje da su firme u vlasništvu nekog od izabranih zvaničnika u BiH dobile 2.450 ugovora, dok je više od dvije trećine, odnosno 76,9% svih tendera, dodijeljeno i sklopljeno direktnim sporazumom s dobavljačima, bez mogućnosti nadmetanja i učešća konkurencije.

Najviše donacija političke partije bilježe upravo u izbornim godinama, dok su firme koje su dobijale tendere zaslužne za oko 10% ukupnih donacija strankama. Ovo je samo mali dio sredstava koje stranke prijavljuju, s obzirom na to da su ranija istraživanja TI BiH pokazala da stranke u velikoj mjeri ne prijavljuju donacije.

Posebno je važno naglasiti da su podaci o vlasništvu nad poslovnim subjektima političara ograničeni samo na izabrane zvaničnike koji su dostavili imovinske podatke CIK-u, te da ne uključuju imenovana lica i sve firme nad kojima političari imaju stvarno vlasništvo, često prepisujući vlasništvo na treća lica.

Država sa zarobljenim institucijama

Ove pojave prati platforma „Integrity Watch BiH“, koja omogućava vizuelni i analitički pregled postupaka javnih nabavki, pretraživanje donacija političkim partijama, ali i uvid u imovinske kartone izabranih zvaničnika. Time se daje pregled mehanizama kroz koje se javni resursi stavljaju u službu privatnih i stranačkih interesa.