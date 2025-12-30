Irfan Ribić, bh. glumac koji se izliječio uljem kanabisa: Nije mi bilo teško istrpjeti i da sam "narkoman i torabi"

Bh. glumac Irfan Ribić oglasio se povodom odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koje je usvojilo odluku o legalizaciji upotrebe kanabisa u medicinske svrhe, poručivši da je riječ o velikoj, ali i emotivno teškoj pobjedi.

Ribić je naveo da se raduje zbog onih kojima će ova odluka olakšati borbu protiv bolesti, ali i da osjeća ljutnju i tugu zbog onih koji nisu dočekali ovaj trenutak. Istakao je da se u ovu borbu nije uključio iz inata niti zbog politike, već iz potrebe i vjere da je humanost jača od predrasuda.

Posebno je naglasio da ga je godinama frustrirala činjenica da ljudi oboljeli od karcinoma moraju čekati administrativne procedure, potpise i dozvole, dok im je u takvom stanju najmanje važno ko je koje nacionalnosti. Dodao je da je sve ove godine pokušavao pomoći savjetima, razgovorima i ličnim iskustvom, iako je, kako kaže, često bio etiketiran i vrijeđan.

"Sve ove godine trudio sam se da svojim savjetima, razgovorom, primjerima, olakšam i pomognem ljudima na tom putu. Znajući kroz šta sam sve prošao htio sam da budem tu, u blizini, za svaki komentar. I nije mi bilo teško sve ove godine istrpjeti da sam ponekad i 'narkoman', 'budala', 'torabi', znajući da će doći dan kada ćemo o kanabisu zvanično pričati kao o lijeku", poručio je Ribić.