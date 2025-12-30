Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu za ubistvo osmero djece u Vitezu: Terete se bivši komandanti ARBiH

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Mensuda Keleštur, nadimka ”Keli”, rođenog 1959. godine u Zenici i Hazima Jašarevića, nadimka “Šimek” rođenog 1953. godine u Vitezu.

Kako je saopćeno iz Tužilaštva BiH, oni se terete da su za vrijeme rata i oružanog sukoba između ARBiH i HVO, u svojstvu zapovjednika Armije R BiH, postupali protivno odredbama Ženevskih konvencija o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata.

- Optuženi su da su, Keleštura Mensud kao zapovjednik 325. brdske brigade ARBiH i optuženi Jašarević Hazim kao zapovjednik Brigadne artiljerijske grupe iste brigade, dana 10.6.1993. godine sudjelovali u artiljerijskom napadu na civilne objekte nastanjene stanovništvom hrvatske nacionalnosti, uslijed čega je nakon dejstvovanja minobacača 120 mm, od eksplozije granate na dječjem igralištu, smrtno stradalo osmero djece hrvatske nacionalnosti, od kojih je petero ubijeno odmah te još troje ubrzo preminulo od posljedica ranjavanja, a ranjeno petero djece koja su se nalazila na igralištu. Terete se da su počinili kazneno djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz članka 173. Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine – navodi se u saopćenju.

Optužnica se odnosi na stravičan zločin granatiranja dječijeg igrališta u naselju Podgradina, prilikom kojeg je smrtno stradalo osmero djece hrvatske nacionalnosti.

U ovom napadu ubijeni su: Boris Antičević, Dražen Čečura, Sanja Garić, Milan Garić, Velimir Grebenar, Augustina Grebenar, Sanja Križanović i Dragan Ramljak.