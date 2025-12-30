"Karneval dječjih osmijeha" u Konjicu okupio mališane iz više gradova

Projekt "Karneval dječjih osmijeha" u sklopu manifestacije "Zimski grad Konjic", u svom je 12. izdanju okupio veliki broj mališana i njihovih roditelja iz Konjica, ali i drugih bh. gradova.

Riječ je o manifestaciji koja objedinjuje aktivnosti koje djeci pružaju zabavu i druženje uz dodjelu paketića te natjecanje za najbolji kostim karnevala, kao i kazališnu predstavu u izvođenju mladih glumaca Amaterskog pozorišta "Neretva Konjic", objavili su u utorak iz Grada Konjica.

- Sretni smo, zadovoljni i ispunjeni što smo uspješno realizirali još jedan, 12. po redu 'Karneval dječjih osmijeha', koji je ove godine privukao i mališane iz drugih gradova, što nam je dodatni motiv da i dalje predano radimo na razvijanju ove kreativne priče, koja se na našu veliku radost realizira već pet godina u okviru manifestacije 'Zimski grad Konjic' – izjavila je koordinatorica projekta Elvira Ćosić.

Naglasila je kako je u ovogodišnjem "Karnevalu dječjih osmijeha" sudjelovalo 230 mališana iz Konjica, Stoca, Trebinja, Bugojna i Sarajeva, od kojih su tri sudionice, Ema Smajić, Zana Delalić i Asja Sarajlić, nagrađene za najljepše kostime karnevala.

Manifestaciju "Zimski grad Konjic", koja traje od 16. prosinca do 31. siječnja, organiziraju Ustanova Narodni univerzitet, Ustanova Sportska dvorana i Vijeće mladih Grada Konjica, dok su pokrovitelji Grad Konjic i Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša.