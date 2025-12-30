Dom naroda Parlamenta FBiH odobrio desetogodišnju Strategiju za prevenciju ovisnosti

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odobrio je na današnjoj sjednici federalnu Strategiju za prevenciju ovisnosti za period 2025-2035. godina.

Federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković je uime resornog ministarstva odnosno Vlade FBiH kao predlagača ovog dokumenta kazala delegatima da je primjena Strategije ključna investicija u zdravlje i budućnost mladih jer se suočava sa društvenim izazovima, posebno za mladu populaciju, ostavljajući pritom u prvi plan prevenciju ovisnosti o drogama, alkoholu, duhanu, igrama na sreću i prekomjernom korišćenju interneta.

Dokument definiše konkretne modele prevencije, prvenstveno u sektorima obrazovanja i zdravstva te u socijalnim ustanovama i nalaže rokove i nosioce predviđenih aktivnosti, rekla je također ministrica Duraković.

Strategija je potom bez ijedne diskusije usvojena većinom glasova delegata Doma naroda.

Delegati su na ovoj sjednici odobrili i dodatno kreditno zaduženje kod Evropske banke za obnovu i razvoj radi finansiranja izgradnje dionice Poprikuše – Nemila na putnom Koridoru 5c.

Ovdje se radi o dodatnom zaduženju po osnovu izmijenjenog i obnovljenog ugovora na Ugovor koji su septembra 2018. godine postigle Bosna i Hercegovina i navedena banka.

Na osnovu izmijenjenog ugovora, dodatno zaduženje koje se odnosi na Federaciju iznosi 95 miliona eura, s rokom otplate od 11 godina uključujući četvorogodišnji grace period.

U Odluci piše da je dodatni novac potreban radi završetka izgradnje dionice Poprikuše – Nemila u dužini 5,5 kilometara. Krajnji korisnik novca odnosno dužnik po ovom kreditu je preduzeće Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, navedeno je također u Odluci.

Još jedno kreditno zaduženje

Dom naroda je danas odobrio još jedno kreditno zaduženje, ovog puta po okvirnom sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Evrope, radi podprojekta rekonstrukcije i opremanja dviju psihijatrijskih bolnica u Federaciji BiH, u Sarajevu i Mostaru.

Ukupno zaduženje za Bosnu i Hercegovinu za projekat psihijatrijskih klinika, po ovom zajmu iznosi 11.135.000 eura, a od toga je zaduženje Federacije 3.465.536 eura te Republike Srpske 7.669.464 eura.

Prema Odluci koju je danas prihvatio Dom naroda, rok oplate kredita Federaciji je do 20 godina s grace periodom do pet godina.

Usvojeno bez rasprave

Nakon ove tačke dnevnog reda, delegati su također bez rasprave usvojili izvještaje o izvršenju prošlogodišnjeg i pretprošlogodišnjeg programa rada Agencije za reviziju privatizacije u FBiH, a upoznati su s informacijama o izvršenoj reviziji privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u FBiH, također u pretprošloj i prošloj godini.