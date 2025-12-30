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NA DANAŠNJOJ SJEDNICI

Dom naroda Parlamenta FBiH odobrio desetogodišnju Strategiju za prevenciju ovisnosti

Delegati su na ovoj sjednici odobrili i dodatno kreditno zaduženje kod Evropske banke za obnovu i razvoj radi finansiranja izgradnje dionice Poprikuše – Nemila na putnom Koridoru 5c

Dom naroda Parlamenta FBiH. Fena

FENA

30.12.2025

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odobrio je na današnjoj sjednici federalnu Strategiju za prevenciju ovisnosti za period 2025-2035. godina.

Federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković je uime resornog ministarstva odnosno Vlade FBiH kao predlagača ovog dokumenta kazala delegatima da je primjena Strategije ključna investicija u zdravlje i budućnost mladih jer se suočava sa društvenim izazovima, posebno za mladu populaciju, ostavljajući pritom u prvi plan prevenciju ovisnosti o drogama, alkoholu, duhanu, igrama na sreću i prekomjernom korišćenju interneta.

Dokument definiše konkretne modele prevencije, prvenstveno u sektorima obrazovanja i zdravstva te u socijalnim ustanovama i nalaže rokove i nosioce predviđenih aktivnosti, rekla je također ministrica Duraković.

Strategija je potom bez ijedne diskusije usvojena većinom glasova delegata Doma naroda.

Delegati su na ovoj sjednici odobrili i dodatno kreditno zaduženje kod Evropske banke za obnovu i razvoj radi finansiranja izgradnje dionice Poprikuše – Nemila na putnom Koridoru 5c.

Ovdje se radi o dodatnom zaduženju po osnovu izmijenjenog i obnovljenog ugovora na Ugovor koji su septembra 2018. godine postigle Bosna i Hercegovina i navedena banka.

Na osnovu izmijenjenog ugovora, dodatno zaduženje koje se odnosi na Federaciju iznosi 95 miliona eura, s rokom otplate od 11 godina uključujući četvorogodišnji grace period.

U Odluci piše da je dodatni novac potreban radi završetka izgradnje dionice Poprikuše – Nemila u dužini 5,5 kilometara. Krajnji korisnik novca odnosno dužnik po ovom kreditu je preduzeće Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, navedeno je također u Odluci.

Još jedno kreditno zaduženje

Dom naroda je danas odobrio još jedno kreditno zaduženje, ovog puta po okvirnom sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Evrope, radi podprojekta rekonstrukcije i opremanja dviju psihijatrijskih bolnica u Federaciji BiH, u Sarajevu i Mostaru.

Ukupno zaduženje za Bosnu i Hercegovinu za projekat psihijatrijskih klinika, po ovom zajmu iznosi 11.135.000 eura, a od toga je zaduženje Federacije 3.465.536 eura te Republike Srpske 7.669.464 eura.

Prema Odluci koju je danas prihvatio Dom naroda, rok oplate kredita Federaciji je do 20 godina s grace periodom do pet godina.

Usvojeno bez rasprave

Nakon ove tačke dnevnog reda, delegati su također bez rasprave usvojili izvještaje o izvršenju prošlogodišnjeg i pretprošlogodišnjeg programa rada Agencije za reviziju privatizacije u FBiH, a upoznati su s informacijama o izvršenoj reviziji privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u FBiH, također u pretprošloj i prošloj godini.

Na isti period se odnose i izvještaji o radu Javnog preduzeća Filmski centar Sarajevo, koji su delegati odobrili većinom glasova i još zadužili Federalnu vladu da u budžetu Federacije BiH za iduću godinu planira 450.000 KM u skladu s potrebama Filmskog centra Sarajevo iskazanim u navedenim izvještajima kako bi moglo obavljati ulogu radi koje je i osnovano.

Inicijatorica ovakvog zaključka je bila delegatkinja Vesna Saradžić.

Nakon ovih odluka, Dom naroda je uz odobravanje Analitičkog izvještaja Fonda za zaštitu okoliša FBiH za 2023., odobrio imenovanje Ismeta Ramovića, Ilije Baotića i Edina Kahrimanovića za članove Nadzornog odbora federalne Agencije za privatizaciju.

Potom je odobreno i imenovanje Odbora za žalbe građana. Predsjedavajući Odbora je Emir Mehmedović, a članovi Ivan Miličević i Selma Ploskić.

Ova 23. redovna sjednica u aktuelnom mandatu Doma naroda je završena, datum naredne će biti poznat naknadno.

Karakteristika današnjeg zasjedanja je da su gotovo sve odluke donosene bez imalo diskusije i rasprave.

# SJEDNICA
# ZADUŽENJE
# DOM NARODA PFBIH
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