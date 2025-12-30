Iz KCUS-a za "Avaz": Jedan od aparata za magnetnu rezonancu privremeno je van funkcije

Nakon što je portal „Avaza“ jučer objavio informaciju da na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu ne radi magnetna rezonanca, ova informacija nam je danas potvrđena iz ove ustanove.

Jedan od aparata za magnetnu rezonancu na KCUS-u trenutno je privremeno van funkcije.

- Odmah po konstatovanju kvara kontaktirana je ovlaštena servisna firma, koja je pristupila dijagnostici i otklanjanju kvara, te se očekuje da će uređaj biti popravljen u narednim danima – rečeno je za „Avaz“ u odgovoru na naš upit.

Uprkos tehničkom problemu, kako kažu iz KCUS-a, nijedan pacijent nije vraćen. Iz KCUS-a ističu da su svi zakazani pregledi obavljeni, kod određenog broja pacijenata uz nešto duže čekanje.

- Posebna pažnja posvećena je onkološkim pacijentima, koji su prioritet u svakom segmentu našeg rada. U tom cilju, uposlenici KCUS-a ostali su raditi prekovremeno kako bi osigurali da svi pacijenti budu primljeni i adekvatno zbrinuti. Ovakvi tehnički kvarovi su povremeno neizbježni, s obzirom na to da se radi o izuzetno složenim i osjetljivim medicinskim aparatima koji su svakodnevno u intenzivnoj upotrebi. U takvim situacijama od ključne je važnosti pravovremena reakcija ovlaštenih servisera, kako bi se uređaji u što kraćem roku vratili u funkciju i pacijentima osigurao nesmetan kontinuitet dijagnostike i liječenja – ističu iz KCUS-a.