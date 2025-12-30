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NIJEDAN PACIJENT NIJE VRAĆEN

Iz KCUS-a za "Avaz": Jedan od aparata za magnetnu rezonancu privremeno je van funkcije

Odmah po konstatovanju kvara kontaktirana je ovlaštena servisna firma, koja je pristupila dijagnostici i otklanjanju kvara, navode za "Avaz" iz KCUS-a

KCUS. Fena

Piše: Amila Ovčina

30.12.2025

Nakon što je portal „Avaza“ jučer objavio informaciju da na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu ne radi magnetna rezonanca, ova informacija nam je danas potvrđena iz ove ustanove.

Jedan od aparata za magnetnu rezonancu na KCUS-u trenutno je privremeno van funkcije.

- Odmah po konstatovanju kvara kontaktirana je ovlaštena servisna firma, koja je pristupila dijagnostici i otklanjanju kvara, te se očekuje da će uređaj biti popravljen u narednim danima – rečeno je za „Avaz“ u odgovoru na naš upit.

Uprkos tehničkom problemu, kako kažu iz KCUS-a, nijedan pacijent nije vraćen. Iz KCUS-a ističu da su svi zakazani pregledi obavljeni, kod određenog broja pacijenata uz nešto duže čekanje.

- Posebna pažnja posvećena je onkološkim pacijentima, koji su prioritet u svakom segmentu našeg rada. U tom cilju, uposlenici KCUS-a ostali su raditi prekovremeno kako bi osigurali da svi pacijenti budu primljeni i adekvatno zbrinuti. Ovakvi tehnički kvarovi su povremeno neizbježni, s obzirom na to da se radi o izuzetno složenim i osjetljivim medicinskim aparatima koji su svakodnevno u intenzivnoj upotrebi. U takvim situacijama od ključne je važnosti pravovremena reakcija ovlaštenih servisera, kako bi se uređaji u što kraćem roku vratili u funkciju i pacijentima osigurao nesmetan kontinuitet dijagnostike i liječenja – ističu iz KCUS-a.

- Ovim putem naglašavamo da je, radi očuvanja povjerenja pacijenata i javnosti, te u sprječavanju nepotrebne panike, od izuzetne važnosti da se informacije o radu KCUS-a provjeravaju prije objave. Objavljivanje neprovjerenih navoda može izazvati nesigurnost i nepotrebnu zabrinutost, posebno među najosjetljivijim grupama pacijenata, a vjerujemo da je i respektabilnom mediju kao što je "Avaz" također u interesu očuvanje punog povjerenja građana u javnozdravstveni sistem - poručili su u odgovoru na naš upit iz KCUS-a. 

# KCUS
# PACIJENTI
# MAGNETNA REZONANCA
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