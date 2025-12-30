U Zavodu Pazarić održana svečana priredba povodom novogodišnjih praznika

Povodom novogodišnjih praznika, u Zavodu Pazarić održana je svečana priredba na kojoj su djeca, uz podršku svojih vaspitača, izvela bogat repertoar. Ovu priredbu izvela su djeca sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju, a iz ustanove naglašavaju da su jednako važna, te da imaju mogućnosti koje im treba izvoliti.

Uz brojne prisutne priredbi je prisustvovao i premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk, zajedno sa resornom ministricom Pavić Pećenković.

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- Dakle jedna lijepa aktivnost. Na poziv rukovodstva ustanove došao sam sa resornom ministricom Pavić Pećenković došao sam da ove lijepe trenutke proslavimo sa učenicima, da im poželimo Novu godinu i da napunimo baterije jer svaki dolazak u Pazarić napuni baterije i čovjeka podsjeti na neke mnogo važnije stvari u životu koje se nekako koje se kroz dnevne obaveze, dnevnu politiku zaborave – kazao je premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk.