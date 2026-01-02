Rejhan Demirdžić: 99. godišnjica rođenja glumačke legende

Na današnji dan 1927. godine, rođen je Rejhan Demirdžić, jedan od najboljih bosanskohercegovačkih glumaca. Čuveni Uzeir iz dvojca “Momo i Uzeir”, u kojem je Momu glumio Rudi Alvađ, svojim komičnim skečevima uveseljavao je bh. i regionalnu publiku, a po njima dvojici se danas UNITIC-ovi neboderi u sarajevskom naselju Marindvor neformalno nazivaju Momo i Uzeir. Demirdžić je ostvario brojne uloge u teatru, na filmu, televiziji i radiju, a jedna od kultnih bh. tv-serija bila je “Karađoz”, snimana na arhaičnom bosanskom jeziku, u kojoj je igrao glavnu ulogu Husametin-bega. Rejhan je rođen 2. januara 1927. u Sarajevu. Prvi nastup imao je u Narodnom pozorištu Sarajevo 1943. godine. Glumio je i u pozorištima u Šapcu, Titovom Užicu i Nišu u periodu od 1945. do 1955., kada se definitivno vratio u Sarajevo. Demirdžić je bio veliki majstor glumačkog zanata, uspješno je glumio i mangupa i nacističkog oficira i bega i gradskog gospodina. Filmovi: “Vratiću se”, “Popodne”, “Glineni golub”, “Diverzanti”, “Derviš i smrt”, “Sarajevski atentat”, “Simha”, “Husinska buna”, “Miris dunja”, “Pismo – glava”, “Inat”; serije – “Karađoz”, “Porobdžije”, “Tale”, “Kože”. Preminuo je 22. avgusta 1988. godine u Sarajevu.

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Rođen njemački vajar Ernst Barlah 1870. - Rođen Ernst Barlah (Barlach), njemački vajar, grafičar i dramatičar, predstavnik ekspresionizma u njemačkom vajarstvu. Najpoznatiji je po svojim vjerskim i mističnim figurama pod utjecajem gotičkih drvenih skulptura, te pozamašnim figurama seljaka koje su inspirirane njegovim putovanjem u Rusiju 1906. godine. 1920. - Isak Asimov (Isaac), američki pisac naučne fantastike i biohemičar, rođen je na današnji dan. Bio je iznimno plodan autor, bavio se naukom, kriminalističkom književnošću i spekulativnom fikcijom. Napisao je ili uredio više od 500 knjiga te više od 90.000 pisama i razglednica. 1926. - Zaharije Trnavčević, srbijanski novinar i urednik, rođen je na današnji dan. Novinarsku karijeru započeo je u listu “Zadruga” 1948. godine, a 1964. počeo je radi na RTS-u, gde je ubrzo zatim počeo da vodi i Dnevnik. Ipak, najpoznatiji je kao voditelj nekad veoma popularne poljoprivredne emisije „Znanje imanje“. Preminuo je 13. januara 2016. godine u Beogradu.

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