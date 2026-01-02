Rejhan Demirdžić: 99. godišnjica rođenja glumačke legende

Na današnji dan 1927. godine, rođen je Rejhan Demirdžić, jedan od najboljih bosanskohercegovačkih glumaca. Čuveni Uzeir iz dvojca “Momo i Uzeir”, u kojem je Momu glumio Rudi Alvađ, svojim komičnim skečevima uveseljavao je bh. i regionalnu publiku, a po njima dvojici se danas UNITIC-ovi neboderi u sarajevskom naselju Marindvor neformalno nazivaju Momo i Uzeir.
Demirdžić je ostvario brojne uloge u teatru, na filmu, televiziji i radiju, a jedna od kultnih bh. tv-serija bila je “Karađoz”, snimana na arhaičnom bosanskom jeziku, u kojoj je igrao glavnu ulogu Husametin-bega. Rejhan je rođen 2. januara 1927. u Sarajevu. Prvi nastup imao je u Narodnom pozorištu Sarajevo 1943. godine.
Glumio je i u pozorištima u Šapcu, Titovom Užicu i Nišu u periodu od 1945. do 1955., kada se definitivno vratio u Sarajevo.
Demirdžić je bio veliki majstor glumačkog zanata, uspješno je glumio i mangupa i nacističkog oficira i bega i gradskog gospodina. Filmovi: “Vratiću se”, “Popodne”, “Glineni golub”, “Diverzanti”, “Derviš i smrt”, “Sarajevski atentat”, “Simha”, “Husinska buna”, “Miris dunja”, “Pismo – glava”, “Inat”; serije – “Karađoz”, “Porobdžije”, “Tale”, “Kože”. Preminuo je 22. avgusta 1988. godine u Sarajevu.
Rođen njemački vajar Ernst Barlah
1870. - Rođen Ernst Barlah (Barlach), njemački vajar, grafičar i dramatičar, predstavnik ekspresionizma u njemačkom vajarstvu. Najpoznatiji je po svojim vjerskim i mističnim figurama pod utjecajem gotičkih drvenih skulptura, te pozamašnim figurama seljaka koje su inspirirane njegovim putovanjem u Rusiju 1906. godine.
1920. - Isak Asimov (Isaac), američki pisac naučne fantastike i biohemičar, rođen je na današnji dan. Bio je iznimno plodan autor, bavio se naukom, kriminalističkom književnošću i spekulativnom fikcijom. Napisao je ili uredio više od 500 knjiga te više od 90.000 pisama i razglednica.
1926. - Zaharije Trnavčević, srbijanski novinar i urednik, rođen je na današnji dan. Novinarsku karijeru započeo je u listu “Zadruga” 1948. godine, a 1964. počeo je radi na RTS-u, gde je ubrzo zatim počeo da vodi i Dnevnik. Ipak, najpoznatiji je kao voditelj nekad veoma popularne poljoprivredne emisije „Znanje imanje“. Preminuo je 13. januara 2016. godine u Beogradu.
Rođena bh. glumica Jasna Ornela Bery
1954. - Jasna Ornela Bery, bosanskohercegovačka filmska, televizijska i pozorišna glumica, rođena je na današnji dan. Najpoznatija je po ulogama u filmovima „Na putu“, „U zemlji krvi i meda“, „Snijeg“ i „Grbavica“, koji je nagrađen Zlatnim medvjedom na Filmskom festivalu u Berlinu. Naročito se istakla ulogom Bahre u popularnoj bh. seriji „Dva smo svijeta različita“.
1962. - U Sarajevu je rođen Aleksandar Saša Petrović, jedan od najboljih bosanskohercegovačkih glumaca. Prvu glavnu ulogu ostvario je u filmu Srđana Vuletića “Teško je biti fin”, za koju je dobio "Srce Sarajeva" za najboljeg muškog glumca na Sarajevo Film Festivalu 2007. godine. Veliku popularnost stekao je nakon uloga u kultnoj sarajevskoj predstavi “Audicija” i Čakija u popularnoj muzičkoj komediji “Hajde da se volimo” s folk-zvijezdom Lepom Brenom. Publika ga pamti i po ulogama u filmovima “Ničija zemlja”, “Ovo malo duše”, “Život radnika”, “Hajde da se volimo”, “Kuduz”, “Istočno od istoka”, “Prokleta je Amerika”, “Gori vatra”, ” Ljeto u Zlatnoj dolini”, "Lud, zbunjen, normalan", "Vratit će se rode", “Nafaka”… Preminuo je 27. januara 2023. u Sarajevu.
1982. - Umro Nikola Šop, bosanskohercegovački i hrvatski pjesnik. U Šopovoj poeziji religioznost je dosegnula kosmičku dimenziju i otkrila svoju estetsku vrijednost. Djela: pjesničke zbirke “Pjesme siromašnog sina”, “Isus i moja sjena”, “Od ranih do kasnih pijetlova” i “Za kasnim stolom”,“Kućice u svemiru” i “Astralije”, te bajkovita pjesnička proza “Tajanstvena prela”.
2000. - Preminuo Patrik O'Brajan (Patrick O'Brian), romanopisac, autor široko hvaljenih priča o Obriju i Maturinu. Najpoznatija djela su mu roman „Testimonies“ i „Sabrane pripovijetke“. Godine 1995., postao je prvi dobitnik nagrade Hejvud Hil za životno djelo. Iste godine odlikovan je i Ordenom Britanskog Carstva. Godine 1997., proglašen je počasnim doktorom književnosti na koledžu Triniti u Dablinu. Umro je u januaru 2000., u 86. godini.
2005. - Umro Edo Murtić, hrvatski slikar, grafički dizajner, pozorišni scenograf, akademik. Ostvario je 150 samostalnih i gotovo 300 grupnih izložbi na svim kontinentima. Radio je i pozorišnu scenografiju, murale i mozaike. Bio je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) te Hrvatskog helšinskog odbora.
2019. - Preminuo Ivo Gregurević, bh. i hrvatski filmski, pozorišni i televizijski glumac. Gregurević je rođen 7. oktobra 1952. u selu Donja Mahala nedaleko Orašja, u Bosni i Hercegovini. Vrsno je tumačio pomalo grube, ponekad i opasne "narodske tipove". Nagrađivan je na brojnim glumačkim nagradama. Od 1995. godine bio je jedan od organizatora “Dana hrvatskog filma” u rodnom Orašju.
2019. - Umro Marko Nikolić, srbijanski glumac. Ostvario je uloge u više od 70 filmova i TV serija. Iznimnu popularnost stekao je ulogom Dragiše Popadića/Gige Moravca u jugoslavenskoj hit TV seriji "Bolji život", te u seriji “Budva na pjeni od mora”.