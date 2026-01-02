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NA DANAŠNJI DAN

Rejhan Demirdžić: 99. godišnjica rođenja glumačke legende

Danas je petak, 2. januar/siječanj 2026. godine, do kraja godine preostala su još 364 dana

Wikipedia.org

I. P.

2.1.2026

Na današnji dan 1927. godine, rođen je Rejhan Demirdžić, jedan od najboljih bosanskohercegovačkih glumaca. Čuveni Uzeir iz dvojca “Momo i Uzeir”, u kojem je Momu glumio Rudi Alvađ, svojim komičnim skečevima uveseljavao je bh. i regionalnu publiku, a po njima dvojici se danas UNITIC-ovi neboderi u sarajevskom naselju Marindvor neformalno nazivaju Momo i Uzeir. 

Demirdžić je ostvario brojne uloge u teatru, na filmu, televiziji i radiju, a jedna od kultnih bh. tv-serija bila je “Karađoz”, snimana na arhaičnom bosanskom jeziku, u kojoj je igrao glavnu ulogu Husametin-bega. Rejhan je rođen 2. januara 1927. u Sarajevu. Prvi nastup imao je u Narodnom pozorištu Sarajevo 1943. godine. 

Glumio je i u pozorištima u Šapcu, Titovom Užicu i Nišu u periodu od 1945. do 1955., kada se definitivno vratio u Sarajevo. 

Demirdžić je bio veliki majstor glumačkog zanata, uspješno je glumio i mangupa i nacističkog oficira i bega i gradskog gospodina. Filmovi: “Vratiću se”, “Popodne”, “Glineni golub”, “Diverzanti”, “Derviš i smrt”, “Sarajevski atentat”, “Simha”, “Husinska buna”, “Miris dunja”, “Pismo – glava”, “Inat”; serije – “Karađoz”, “Porobdžije”, “Tale”, “Kože”. Preminuo je 22. avgusta 1988. godine u Sarajevu.

Ernst Barlah. Arsmundi.de

Rođen njemački vajar Ernst Barlah

1870. - Rođen Ernst Barlah (Barlach), njemački vajar, grafičar i dramatičar, predstavnik ekspresionizma u njemačkom vajarstvu. Najpoznatiji je po svojim vjerskim i mističnim figurama pod utjecajem gotičkih drvenih skulptura, te pozamašnim figurama seljaka koje su inspirirane njegovim putovanjem u Rusiju 1906. godine.

1920. - Isak Asimov (Isaac), američki pisac naučne fantastike i biohemičar, rođen je na današnji dan. Bio je iznimno plodan autor, bavio se naukom, kriminalističkom književnošću i spekulativnom fikcijom. Napisao je ili uredio više od 500 knjiga te više od 90.000 pisama i razglednica.

1926. - Zaharije Trnavčević, srbijanski novinar i urednik, rođen je na današnji dan. Novinarsku karijeru započeo je u listu “Zadruga” 1948. godine, a 1964. počeo je radi na RTS-u, gde je ubrzo zatim počeo da vodi i Dnevnik. Ipak, najpoznatiji je kao voditelj nekad veoma popularne poljoprivredne emisije „Znanje imanje“. Preminuo je 13. januara 2016. godine u Beogradu.

Jasna Ornela Bery. IMDb

Rođena bh. glumica Jasna Ornela Bery

1954. - Jasna Ornela Bery, bosanskohercegovačka filmska, televizijska i pozorišna glumica, rođena je na današnji dan. Najpoznatija je po ulogama u filmovima „Na putu“, „U zemlji krvi i meda“, „Snijeg“ i „Grbavica“, koji je nagrađen Zlatnim medvjedom na Filmskom festivalu u Berlinu. Naročito se istakla ulogom Bahre u popularnoj bh. seriji „Dva smo svijeta različita“.

1962. - U Sarajevu je rođen Aleksandar Saša Petrović, jedan od najboljih bosanskohercegovačkih glumaca. Prvu glavnu ulogu ostvario je u filmu Srđana Vuletića “Teško je biti fin”, za koju je dobio "Srce Sarajeva" za najboljeg muškog glumca na Sarajevo Film Festivalu 2007. godine. Veliku popularnost stekao je nakon uloga u kultnoj sarajevskoj predstavi “Audicija” i Čakija u popularnoj muzičkoj komediji “Hajde da se volimo” s folk-zvijezdom Lepom Brenom. Publika ga pamti i po ulogama u filmovima “Ničija zemlja”, “Ovo malo duše”, “Život radnika”, “Hajde da se volimo”, “Kuduz”, “Istočno od istoka”, “Prokleta je Amerika”, “Gori vatra”, ” Ljeto u Zlatnoj dolini”, "Lud, zbunjen, normalan", "Vratit će se rode", “Nafaka”… Preminuo je 27. januara 2023. u Sarajevu.

1982. - Umro Nikola Šop, bosanskohercegovački i hrvatski pjesnik. U Šopovoj poeziji religioznost je dosegnula kosmičku dimenziju i otkrila svoju estetsku vrijednost. Djela: pjesničke zbirke “Pjesme siromašnog sina”, “Isus i moja sjena”, “Od ranih do kasnih pijetlova” i “Za kasnim stolom”,“Kućice u svemiru” i “Astralije”, te bajkovita pjesnička proza “Tajanstvena prela”.

2000. - Preminuo Patrik O'Brajan (Patrick O'Brian), romanopisac, autor široko hvaljenih priča o Obriju i Maturinu. Najpoznatija djela su mu roman „Testimonies“ i „Sabrane pripovijetke“. Godine 1995., postao je prvi dobitnik nagrade Hejvud Hil za životno djelo. Iste godine odlikovan je i Ordenom Britanskog Carstva. Godine 1997., proglašen je počasnim doktorom književnosti na koledžu Triniti u Dablinu. Umro je u januaru 2000., u 86. godini.

2005. - Umro Edo Murtić, hrvatski slikar, grafički dizajner, pozorišni scenograf, akademik. Ostvario je 150 samostalnih i gotovo 300 grupnih izložbi na svim kontinentima. Radio je i pozorišnu scenografiju, murale i mozaike. Bio je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) te Hrvatskog helšinskog odbora.

2019. - Preminuo Ivo Gregurević, bh. i hrvatski filmski, pozorišni i televizijski glumac. Gregurević je rođen 7. oktobra 1952. u selu Donja Mahala nedaleko Orašja, u Bosni i Hercegovini. Vrsno je tumačio pomalo grube, ponekad i opasne "narodske tipove". Nagrađivan je na brojnim glumačkim nagradama. Od 1995. godine bio je jedan od organizatora “Dana hrvatskog filma” u rodnom Orašju.

2019. - Umro Marko Nikolić, srbijanski glumac. Ostvario je uloge u više od 70 filmova i TV serija. Iznimnu popularnost stekao je ulogom Dragiše Popadića/Gige Moravca u jugoslavenskoj hit TV seriji "Bolji život", te u seriji “Budva na pjeni od mora”.

# JASNA ORNELA BERY
# SAŠA PETROVIĆ
# HISTORIJA
# REJHAN DEMIRDŽIĆ
# NA DANAŠNJI DAN
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