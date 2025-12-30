Sportski dan za djecu s poteškoćama u razvoju: "Svako dijete je za neki sport"

Djeca su se posebno obradovala novogodišnjim paketićima koji su iz čekali složeni uz parket fiskulturne sale.

Prema riječima sekretara Sportskog saveza Nermina Šakovića, ove godine je održana deveta manifestacija, na kojoj su profesori tjelesnog odgoja Sanel Zaketović, Džemal Osmić i Sedin Mejremić u toploj sali OŠ „Hasan Kikić“ igrali se s djecom, zabavljali, priredivši im dan koji se ne zaboravlja.

Toga su duboko svjesni u udruženju „Futura“, ali i u gradskoj upravi, Sportskom savezu i nekim sportskim kolektivima, pa za ovu djecu svake godine u sportskoj sali Osnovne škole „Hasan Kikić“ se organizira sportsko-zabavni projekt „Svako dijete je za neki sport“. Ili, inkluzijom i igrom djece uz sport.

Svaki detalj, lijepa riječ, igra, paketić velika su stvar za djecu koja zaostaju u razvoju. Za djecu i njihove roditelje.

Paketiće su zajedno obezbijedili Sportski savez i Ženski odbojkaški klub „Gračanica“ prije utakmice posljednjeg kola Super lige, humanitarnom akcijom. Paketiće je djeci podijelio Mirza Okić, predsjedavajući Gradskog vijeća Gračanica, kao pokrovitelj ove tradicionalne manifestacije koja na svoj poseban način usrećuje djecu s poteškoćama u razvoju iz Gračanice.

- Želim vam da budete dobri sportisti, da budete zdravi, da se bavite sportom. Vama i vašim roditeljima želim puno sreće u novoj 2026. godini - poručio je Okić.

Prema podacima UNICEF-a, procjene ukazuju da 6,5 posto djece u starosti od dvije do devet godina u Bosni i Hercegovini ima neku vrstu invaliditeta. Oni su jedna od najmarginalizovanijih i isključenih grupa u Bosni i Hercegovini. Kvalitet usluga u Bosni i Hercegovini generalno nije adekvatan za potrebe djece sa smetnjama u razvoju, posebno u oblasti zdravstva i obrazovanja, smatraju u ovoj organizaciji.

Navode kako su društvena stigmatizacija i diskriminacija među glavnim preprekama u Bosni i Hercegovini koje utječu na sposobnost djece s poteškoćama u razvoju da dobiju adekvatne usluge. Oni se suočavaju s diskriminacionim zakonodavstvom, nedostatkom obuke i neadekvatnim razumijevanjem nastavnika, predrasudama i nedostatkom usluga i podrške. Oni su u opasnosti i često trpe nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje. Mnoga djeca s poteškoćama u razvoju se nalaze u rezidencijalnim ustanovama, što dodatno negativno utječe na njihovo puno, djelotvorno učešće u društvu, proizlazi iz nalaza UNICEF-a.

Podizanje svijesti

S ciljem smanjenja društvene stigmatizacije, UNICEF Bosna i Hercegovina angažirao se u nizu kampanja za podizanje svijesti javnosti od 2013. godine, uz podršku Evropske unije i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Da bi se povećao pristup uslugama za djecu s poteškoćama u razvoju na općinskom nivou, UNICEF Bosna i Hercegovina omogućio je uspostavu multisektorskih radnih grupa zaduženih za izradu budžetiranih lokalnih akcionih planova kako bi se najugroženijoj djeci pomoglo s kvalitetnim uslugama u svakoj općini.