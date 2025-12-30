Usvojena odluka o legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe: Nada za liječenje bolesnih

Da mi je neko rekao prije osam ili devet godina da ću ovaj dan dočekati, ne bih mu vjerovao, kazao je za “Avaz” Irfan Ribić, glumac iz Sarajeva i osnivač Udruženja KANABiH, nakon odluke Vijeća ministara BiH da legalizira korištenje kanabisa u medicinske svrhe. Ribić je ulje kanabisa koristio u liječenju multipla skleroze i jedan je od desetina hiljada pacijenata u našoj zemlji kojima će ovakva odluka iz temelja promijeniti život.

Posebno sretan

- Od početka sam iskreno ušao u cijelu priču, jer pitanje je samo ljudi koji su u nevolji, koji su bolesni i da to nekako prenesemo politici. Posebno sam sretan što je ova odluka usvojena jednoglasno i mislim da je bitno staviti akcenat na to, jer bolest ne bira. To je sve što sam želio za ovih 8-9 godina, da svima objasnim da mi se javljaju i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati i svi ostali – kazao nam je Ribić.

Odlukom o izmjeni i dopuni popisa opojnih droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga, Vijeće ministara je konoplju (cannabis sativa), njene smole, ekstrakte i tinkture izbrisalo s popisa zabranjenih i uvrstilo je u tabelu tvari i biljaka pod strogom kontrolom.

- Ljudi danas kanabis povezuju s liječenjem moje bolesti, multipla skleroze, te gotovo svih drugih neuroloških oboljenja, a onda i za karcinom, za koji je ta priča o kanabisu najviše vezana. Ljudi u tim terminalnim fazama bili su primorani i posezali su da probaju sebi olakšati. Međutim, liječenje kanabisom nije za svakoga. Naučna istraživanja u svijetu pokazuju da kanabis liječi ili pomaže u liječenju više od 300 bolesti. Mi kao država puno kasnimo za nekim drugim zemljama – ističe Ribić.

Medicinska struka

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Saša Magazinović, koji godinama zagovara ovakvu inicijativu, kaže da je najvažniji cilj postignut.