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SARAJEVO

Usvojena odluka o legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe: Nada za liječenje bolesnih

Od početka sam iskreno ušao u cijelu priču, jer pitanje je samo ljudi koji su u nevolji, koji su bolesni i da to nekako prenesemo politici, kaže Ribić

Ribić: Posebno sam sretan. Facebook

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

30.12.2025

Da mi je neko rekao prije osam ili devet godina da ću ovaj dan dočekati, ne bih mu vjerovao, kazao je za “Avaz” Irfan Ribić, glumac iz Sarajeva i osnivač Udruženja KANABiH, nakon odluke Vijeća ministara BiH da legalizira korištenje kanabisa u medicinske svrhe. Ribić je ulje kanabisa koristio u liječenju multipla skleroze i jedan je od desetina hiljada pacijenata u našoj zemlji kojima će ovakva odluka iz temelja promijeniti život.

Posebno sretan

- Od početka sam iskreno ušao u cijelu priču, jer pitanje je samo ljudi koji su u nevolji, koji su bolesni i da to nekako prenesemo politici. Posebno sam sretan što je ova odluka usvojena jednoglasno i mislim da je bitno staviti akcenat na to, jer bolest ne bira. To je sve što sam želio za ovih 8-9 godina, da svima objasnim da mi se javljaju i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati i svi ostali – kazao nam je Ribić.

Odlukom o izmjeni i dopuni popisa opojnih droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga, Vijeće ministara je konoplju (cannabis sativa), njene smole, ekstrakte i tinkture izbrisalo s popisa zabranjenih i uvrstilo je u tabelu tvari i biljaka pod strogom kontrolom.

- Ljudi danas kanabis povezuju s liječenjem moje bolesti, multipla skleroze, te gotovo svih drugih neuroloških oboljenja, a onda i za karcinom, za koji je ta priča o kanabisu najviše vezana. Ljudi u tim terminalnim fazama bili su primorani i posezali su da probaju sebi olakšati. Međutim, liječenje kanabisom nije za svakoga. Naučna istraživanja u svijetu pokazuju da kanabis liječi ili pomaže u liječenju više od 300 bolesti. Mi kao država puno kasnimo za nekim drugim zemljama – ističe Ribić.

Medicinska struka

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Saša Magazinović, koji godinama zagovara ovakvu inicijativu, kaže da je najvažniji cilj postignut.

Magazinović: Moja borba od 6 godina. FENA

- Imajući u vidu koliko je ova borba trajala, ja sam u njoj šest godina, a bilo je ljudi i prije mene, za mene je ovo ogromna stvar i ja sam presretan što smo došli do kraja, a beskrajno tužan što je tako dugo trajalo. Ja lično i svako od nas poznaje nekoga kome je ulje kanabisa bilo pomoć u određenim trenucima liječenja. Znam da su svi ti ljudi činili krivično djelo da dođu do lijeka, jer naš zakon kaže da kokain, morfij i opijum mogu, a kanabis ne može u medicinske svrhe – ističe Magazinović.

Stroga kontrola

Odlukom Vijeća ministara, BiH usklađuje svoje propise s međunarodnim standardima nakon što je Komisija UN-a za opojne droge, na preporuku Svjetske zdravstvene organizacije, u decembru 2020. godine uklonila kanabis s popisa tvari bez priznate medicinske vrijednosti s najstrožom kontrolom i prebacila ga na popis tvari koje imaju medicinsku vrijednost, sa strogom kontrolom.

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