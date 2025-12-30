Jedan od sedam zaključaka Predsjedništva stranke za BiH: Nikšićeva vlada vodi Federaciju BiH u finansijski kolaps

Predsjedništvo Stranke za Bosnu i Hercegovinu (SBiH) sinoć je u Sarajevu održalo 31. sjednicu na kojoj je usvojeno sedam zaključaka o aktuelnim političkim, društvenim i ekonomskim temama u Bosni i Hercegovini.

- Predsjedništvo Stranke za BiH upozorilo je na krajnje zabrinjavajuće stanje finansija u Federaciji BiH do kojeg je dovela Vlada premijera Nermina Nikšića svojim neradom i lošim odlukama, a što je rezultiralo prema informacijama sa zadnje sjednice Vlade koje su pojedini mediji objavili tekućim deficitom od 1,065 milijardi KM. Najavljeno zaduženje od oko 2,3 milijarde KM u 2026. godini predstavlja neodgovornu i rizičnu politiku koja ima za cilj kratkoročno političko preživljavanje vlasti, a ne održiv razvoj Federacije BiH. Budžetska politika Nišićeve Vlade FBiH zasniva se na kupovini socijalnog mira i glasova putem kreditnih sredstava, bez stvarnih razvojnih investicija, što dugoročno vodi fiskalnoj nestabilnosti i povećanju javnog duga – naveli su.

Hitne reforme

Stranka za BiH zatražila je hitne reforme koje će omogućiti povećanje primanja radnicima i rast penzija u skladu s realnim troškovima života, ali isključivo uz povećanje stvarnih prihoda u budžetu, kako bi se, kako navode, zaštitio životni standard građana u okviru stabilnog sistema koji ne funkcioniše na kredit bez pokrića.

Predsjedništvo SBiH osvrnulo se i na stanje u Poreznoj upravi Federacije BiH, ocijenivši da je riječ o direktnoj posljedici nesposobnosti aktuelne vlasti da upravlja ključnim institucijama. Posebno je istaknuto da je nedopustivo da institucija od vitalnog značaja za finansijsku stabilnost Federacije funkcioniše bez zakonito imenovanog rukovodstva, što je, prema njihovim navodima, dovelo do štrajka zaposlenih i ozbiljnog nedostatka kadrova, u trenutku kada se istovremeno najavljuju velike fiskalne reforme.

U saopćenju se navodi da su političke improvizacije Trojke otvorile prostor da Poreznom upravom faktički upravljaju osobe bez legalnih ovlaštenja. SBiH zahtijeva prestanak političkih trgovina ovom institucijom i hitno rješavanje statusa zaposlenih, upozoravajući da bez funkcionalne i depolitizirane Porezne uprave nema reformi, već samo daljnjeg urušavanja sistema i gubitka povjerenja građana.

Posebno mjesto u zaključcima zauzima pitanje izbora sudija Ustavnog suda BiH. SBiH smatra da je odugovlačenje ove procedure dio unaprijed dogovorenog političkog plana Trojke i HDZ-a, s ciljem spajanja dva izbora i omogućavanja HDZ-u dodatne kontrole nad Ustavnim sudom BiH. Kako navode, time se grubo krše ustavne procedure, ignorišu rokovi propisani pravilima Ustavnog suda i direktno ugrožava nezavisnost ove institucije.

U saopćenju se upozorava da ovakav pristup predstavlja nastavak političke trgovine u kojoj Trojka, zarad vlastitih interesa, prepušta HDZ-u još jednu poziciju u Ustavnom sudu BiH, što je, prema njihovim tvrdnjama, već potvrđeno ranijim glasanjem za kandidata HDZ-a Marina Vukoju. Stranka za BiH zahtijeva striktno poštivanje Ustava i zakona, hitno razdvajanje procedura izbora sudija i prekid političkih dogovora koji, kako navode, ozbiljno ugrožavaju ustavni poredak i pravnu sigurnost države.

Predsjedništvo SBiH izrazilo je i punu podršku izgradnji Južne interkonekcije, ističući da je riječ o strateški važnom projektu za energetsku sigurnost Bosne i Hercegovine. Istovremeno su oštro osudili pokušaje HDZ-a da, kako navode, kroz političke ucjene izbriše BH Gas iz Zakona o Južnoj interkonekciji, iako je ta kompanija izradila kompletnu projektnu dokumentaciju, studije opravdanosti i okoliša, te osigurala međunarodne kredite za realizaciju projekta.

Eliminacija BH gasa

Upozoreno je da bi eliminacija BH Gasa iz zakona dovela do poskupljenja projekta, ugrožavanja javnog interesa i smanjenja kontrole države nad ključnom infrastrukturom. SBiH zahtijeva da BH Gas ostane nosilac projekta, naglašavajući da je ta kompanija već vlasnik dijela izgrađene trase plinovoda južne interkonekcije od Novog Travnika do Lašve,. U tom kontekstu postavljeno je i pitanje da li se pokušava BH Gasu oduzeti dio infrastrukture izgrađene u periodu kada je direktor kompanije bio Almir Bečarević.

Izbori u RS

Predsjedništvo je podržalo i odluku Centralne izborne komisije BiH o ponovnom održavanju izbora na određenim biračkim mjestima u Republici Srpskoj, ističući da je nezavisno i profesionalno djelovanje CIK-a ključno za zakonitost i kredibilitet izbornog sistema, naročito u slučajevima utvrđenih nepravilnosti i izbornih krađa, kakve su, kako navode, zabilježene na prijevremenim izborima za predsjednika RS-a.

Podrška je data i delegatu Džemalu Smajiću za inicijativu da se Zakon o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije u BiH što hitnije uputi u parlamentarnu proceduru, uz zahtjev da sjedište regulatora bude u Brčkom, a ne u zapadnom Mostaru, kako to, prema navodima SBiH, traže Dragan Čović i HDZ. Upozoreno je da bi dalje odgađanje usvajanja ovog zakona moglo dovesti do poskupljenja električne energije i do 300 do 350 posto u narednom periodu, što bi direktno pogodilo budžete građana.

Blokade SNSD-a, HDZ-a i Trojke

Stranka za BiH oštro je osudila blokade SNSD-a, HDZ-a i Trojke, navodeći da je interes građana iznad političkih igara, te da je nesnalaženje Trojke na državnom nivou, uz, kako su naveli, podaničke odnose prema SNSD-u i HDZ-u, dovelo gotovo sve procese u državi u potpunu blokadu. Posebna zabrinutost izražena je zbog načina na koji se pokušavaju usvajati tzv. evropski zakoni, uključujući zakon o Sudu BiH i VSTV-u, uz poruku da su Bosni i Hercegovini potrebne pravosudne reforme usklađene s evropskim pravnim normama, a ne zakoni prilagođeni interesima HDZ-a i SNSD-a.

Na kraju, Predsjedništvo SBiH konstatovalo je da proces jačanja stranačke infrastrukture napreduje, te da je u više od 35 općina završen proces organiziranja u predviđenim rokovima. Najavljeno je intenziviranje političkog djelovanja stranke, s posebnim fokusom na zakonito funkcionisanje javnih institucija, odgovornu finansijsku politiku i zaštitu državnih interesa u svim oblastima.