Skupštinski zastupnici usvojili rebalans: Presuda Ustavnog suda zaustavila budžet HNK za 2026. godinu

Skupštinski zastupnici u Hercegovačko-neretvanskom kantonu jučer su glatko usvojili rebalans budžeta u iznosu od 426.313.000 KM, ali je zasjedanje, praktično, proteklo u sjeni presude Ustavnog suda FBiH prema kojoj je HNK ostao bez okvirno 13 miliona KM.

Podsjetimo, Ustavni sud FBiH je, odlučujući po apelaciji federalnog premijera Nermina Nikšića, osporio član 74. Zakona o vodama HNK kojim je bila propisana posebna naknada za vode koja se uplaćuje u budžet HNK.

Fokus vlasti

Iako se rebalansom, prema riječima predsjedavajućeg Skupštine Džafera Alića, uglavnom usklađuju rashodi, prvenstveno u dijelu plaća i naknada zaposlenih u obrazovanju, policiji i drugim budžetskim korisnicima, fokus vlasti je, zapravo, usmjeren na znatno veći problem – gubitak između 12 i 15 miliona KM godišnje po osnovu naknada za korištenje voda.

Odluku Ustavnog suda FBiH, dopredsjedavajući Kantonalne skupštine Tomislav Martinović ocijenio je kao „vrlo neugodan momenat“.

- Proglašenje neustavnim članka koji tretira obavezu elektroprivredama da plaćaju određen dio naknade za korištenje voda koji se u proračunima ovog kantona kretao od 10 do 16 miliona, ovisno kakva je bila hidrološka godina. To nam je napravilo veliki problem i dovelo nas u poziciju da nismo mogli utvrditi prijedlog budžeta što nam je bila intencija. U razdoblju koje je pred nama trebamo vidjeti kako ćemo riješiti taj problem - naveo je Martinović.

Izazovna godina

Da presuda Ustavnog suda FBiH dodatno komplicira planiranje budžeta, potvrdio je i ministar finansija HNK Adil Šuta, istakavši da će naredna 2026. godina finansijski biti izazovna. Posebno je naglasio činjenicu da se na području HNK nalazi gotovo cjelokupni hidroenergetski potencijal Federacije BiH, ali da Kanton od toga nema direktne finansijske koristi.

Iako Vlada, kako je utvrdio, uredno izmiruje obaveze i nije posezala ni marke za zaduženjima, ostaje otvoreno pitanje na koji način će HNK nadomjestiti višemilionski gubitak prihoda i osigurati fiskalnu stabilnost u 2026. godini.