Dodik: "Zukan Helez je presuđeni patološki lažov, politička slučajnost i kafanski siledžija"

Lider SNSD-a Milorad Dodik reagovao je nakon što je ministar odbrane Zukan Helez oštro reagovao povodom hapšenja beogradskog advokata Čedomira Stojkovića i uputio kritike vlastima u Srbiji.

- Zukan Helez je presuđeni patološki lažov, politička slučajnost i kafanski siledžija. Kao takav, umislio je da može da vrijeđa Srbiju i njeno rukovodstvo. Samo su u BiH nasilnici poput Heleza mjerilo vladavine prava.

Srbija je demokratsko društvo u miru sa BiH, a Helez je posvađan sa svima, osim s alkoholom. Sreća, za nekoliko mjeseci njega se niko neće sjećati, a Srbija će i dalje biti najmoćnija i najvažnija država u regionu - napisao je Dodik na X-u.