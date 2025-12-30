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LIDER SNSD-A

Dodik: "Zukan Helez je presuđeni patološki lažov, politička slučajnost i kafanski siledžija"

Sreća, za nekoliko mjeseci njega se niko neće sjećati, a Srbija će i dalje biti najmoćnija i najvažnija država u regionu, poručio je

Dodik i Helez. Dejan Rakita / Pixsell - Facebook

M. Až.

30.12.2025

Lider SNSD-a Milorad Dodik reagovao je nakon što je ministar odbrane Zukan Helez oštro reagovao povodom hapšenja beogradskog advokata Čedomira Stojkovića i uputio kritike vlastima u Srbiji.

- Zukan Helez je presuđeni patološki lažov, politička slučajnost i kafanski siledžija. Kao takav, umislio je da može da vrijeđa Srbiju i njeno rukovodstvo. Samo su u BiH nasilnici poput Heleza mjerilo vladavine prava.

Srbija je demokratsko društvo u miru sa BiH, a Helez je posvađan sa svima, osim s alkoholom. Sreća, za nekoliko mjeseci njega se niko neće sjećati, a Srbija će i dalje biti najmoćnija i najvažnija država u regionu - napisao je Dodik na X-u.

# SRBIJA
# MILORAD DODIK
# ZUKAN HELEZ
# BIH
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