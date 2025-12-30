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MINISTAR FINANSIJA FBIH

Kraljević potvrdio: Isplaćena 42 milijuna KM za poticaje u poljoprivredi

Sredstva bi na računima korisnika trebala biti prije Nove godine

Kraljević: Isplaćena 42 milijuna KM. Almir Rezić/FENA

FENA

30.12.2025

Poljoprivrednim proizvođačima u Federaciji BiH iz trezora je isplaćeno ukupno 42 milijuna KM na ime poticaja, potvrdio je federalni dopremijer i ministar finansija Toni Kraljević.

Sredstva bi na računima korisnika trebala biti prije Nove godine. Naime, zahvaljujući ministru Kraljeviću i njegovim suradnicima, svi obrađeni zahtjevi pristigli u trezor su potpisani, a nalozi za isplatu upućeni prema bankama.

Prošle sedmice je federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Kemal Hrnjić kazao kako se završava obrada zahtjeva za podršku po modelu ruralnog razvoja.

# POLJOPRIVREDA
# FBIH
# TONI KRALJEVIĆ
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