Kraljević potvrdio: Isplaćena 42 milijuna KM za poticaje u poljoprivredi

Poljoprivrednim proizvođačima u Federaciji BiH iz trezora je isplaćeno ukupno 42 milijuna KM na ime poticaja, potvrdio je federalni dopremijer i ministar finansija Toni Kraljević.

Sredstva bi na računima korisnika trebala biti prije Nove godine. Naime, zahvaljujući ministru Kraljeviću i njegovim suradnicima, svi obrađeni zahtjevi pristigli u trezor su potpisani, a nalozi za isplatu upućeni prema bankama.

Prošle sedmice je federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Kemal Hrnjić kazao kako se završava obrada zahtjeva za podršku po modelu ruralnog razvoja.