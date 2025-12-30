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VREMENSKA PROGNOZA

Doček Nove godine u Sarajevu uz minuse: U večernjim satima se očekuje i do -9 stepeni

Ponegdje na istoku Bosne povremeno je moguć slab snijeg

Jelena Rozga. Ivo Cagalj/PIXSELL

S. S.

30.12.2025

U centralnim i istočnim područjima Bosne sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje sunčano. Jutro hladno, sa mrazom. 

Ponegdje na istoku Bosne povremeno je moguć slab snijeg. Na jugu i jugozapadu umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od -8 do -2, na jugu do 2, a dnevna od -6 do 0, na jugu i sjeveru do 4 °C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutro hladno, sa mrazom. Jutarnja temperatura oko -7, a dnevna oko -4 °C. U večernjim satima bi temperatura mogla ići i do -9, što je posebno interesantno u kontekstu dočeka Nove godine na otvorenom, gdje će nastupiti Jelena Rozga.

# VREMENSKA PROGNOZA
# JELENA ROZGA
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