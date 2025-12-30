Zuko: Članovi Vlade FBiH povećavaju vlastita primanja na teret preopterećenih radnika

Ona u saopćenju za javnost navodi da isti obrazac slijede dopremijeri i ministri u Vladi FBiH, uključujući Vojina Mijatovića i Tonija Kraljevića, kojima su plaće povećane za približne iznose.

Dok Vlada FBiH minimalnu plaću povećava za simboličnih 27 KM, i to na teret poslodavaca, premijer Nermin Nikšić sebi povećava platu za čak 588 KM, na teret građana, saopćila je federalna zastupnica Kenela Zuko (SDA).

- Nije im palo na pamet da izmjenama Zakona o plaćama i naknadama izuzmu izabrane i imenovane zvaničnike od povećanja, iako je riječ o već trećem povećanju njihovih primanja u ovom mandatu - navodi Zuko.

Po njenim riječima, samo od maja 2023. godine premijer Nikšić svoju je platu povećao za više od 1.500 KM. Istovremeno, radnicima se nudi simbolično povećanje minimalne plaće, dok se teret odluka Vlade sistematski prebacuje na privredu i zaposlene.

- Dok svojim politikama smanjuju broj zaposlenih, dodatno slabe izvoz i fiskalni promet, članovi Vlade FBiH povećavaju vlastita primanja na teret ionako preopterećenih radnika, i sadašnjih i budućih - navodi se u saopćenju.

Da bi pokrila rast vlastitih plaća, kao i predizborno povećanje penzija i socijalnih davanja, Vlada FBiH se ove godine zadužuje za enormnih 2,3 milijarde KM, uz planirani deficit od 1,3 milijarde KM u 2026. godini. Taj dug neće vraćati ni Nikšić, ni Mijatović, ni ostali ministri. Vraćat će ga građani Federacije BiH.

- Ovakva fiskalna neodgovornost jasno pokazuje da ova Vlada nema kapacitet da vodi Federaciju BiH, a posljedice njihove vladavine osjećat će se godinama nakon što napuste svoje fotelje - navodi u saopćenju Kenela Zuko, zastupnica u PDPFBiH.