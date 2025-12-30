NES, NiP, PDA, BHI KF i Naprijed dogovorili zajednički nastup na izborima 2026. godine u RS

Predstavnici stranaka NES, NiP, PDA, BHI KF i Naprijed postigli su dogovor o zajedničkom nastupu na općim izborima 2026. godine u entitetu Republika Srpska.

O sastanku, koji je održan u Zenici, javnost je obavijestio predsjednik BHI KF-a Fuad Kasumović.

Učesnici sastanka pozivaju na okupljanje i ostale stranke koje shvataju važnost zajedničkog nastupa - poručio je Kasumović.

Dodao je kako su ostavljena otvorena vrata i za daljnje razgovore o izbornom nastupu 2026. godine, ali i o saradnji u narednom periodu.