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POSTIGLI DOGOVOR

NES, NiP, PDA, BHI KF i Naprijed dogovorili zajednički nastup na izborima 2026. godine u RS

O sastanku, koji je održan u Zenici, javnost je obavijestio predsjednik BHI KF-a Fuad Kasumović

Sastanak u Zenici. Facebook

M. Až.

30.12.2025

Predstavnici stranaka NES, NiP, PDA, BHI KF i Naprijed postigli su dogovor o zajedničkom nastupu na općim izborima 2026. godine u entitetu Republika Srpska.

O sastanku, koji je održan u Zenici, javnost je obavijestio predsjednik BHI KF-a Fuad Kasumović.

Učesnici sastanka pozivaju na okupljanje i ostale stranke koje shvataju važnost zajedničkog nastupa - poručio je Kasumović.

Dodao je kako su ostavljena otvorena vrata i za daljnje razgovore o izbornom nastupu 2026. godine, ali i o saradnji u narednom periodu.

# NIP
# NES
# BIH
# FUAD KASUMOVIĆ
# BHI KF
# PDA
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