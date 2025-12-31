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VREMENSKA PROGNOZA

U BiH danas minusi: Na istoku države moguć i snijeg

Jutarnja temperatura oko -7, a dnevna oko -4 °C

Moguć snijeg. Avaz

S. S.

31.12.2025

U centralnim i istočnim područjima Bosne večeras se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje sunčano. 

Jutro hladno, sa mrazom. Ponegdje na istoku Bosne povremeno je moguć slab snijeg. 

Na jugu i jugozapadu umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od -8 do -2, na jugu do 2, a dnevna od -6 do 0, na jugu i sjeveru do 4 °C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutro hladno, sa mrazom. Jutarnja temperatura oko -7, a dnevna oko -4 °C.

U večernjim satima će temperature ići i do -9 stepeni.

# VREMENSKA PROGNOZA
# FHMZ
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