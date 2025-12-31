Upozorenje iz BIHAMK-a: Zbog niskih temperatura u planinskim predjelima moguće zaleđene dionice

Na putevima u Bosni i Hercegovini jutros se saobraća po suhom ili vlažnom kolovozu, uz dobru vidljivost. Upozoravamo na dionice u višim planinskim predjelima, gdje su u jutarnjim satima, zbog niskih temperatura, mogući nailasci na zaleđene dionice. I danas očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u većim gradskim zonama. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Ne konzumirajte alkoholna pića ukoliko vozite. Vodite računa o vašoj sigurnosti i sigurnosti ostalih učesnika u saobraćaju.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

U toku su radovi na magistralnoj cesti Kladanj-Stupari, zbog čega se svakim danom (osim nedjelje) u vremenu od 7 do 17 sati saobraća jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na graničnim prelazima promet putničkih vozila, za sada, protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.