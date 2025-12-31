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Doček Nove godine: Evo gdje će biti obustavljen saobraćaj i kada se otvaraju ulazi

Kao i ranijih godina, osigurana je posebna zona za osobe s poteškoćama i osobe s invaliditetom, smještena u neposrednoj blizini bine

Sve spremno za doček. Fena

S. S.

31.12.2025

Sarajevo će večeras, u okviru javnog dočeka Nove godine, prirediti bogat program na prostoru iza Sarajevo City Centera, a zbog organizacije manifestacije planirane su i privremene izmjene u saobraćaju.

Ulazi na prostor javnog dočeka Nove 2026. godine bit će otvoreni 31. decembra 2025. u 17:30 sati. Posjetioci će moći ući kroz tri ulaza – dva iz ulice Vrbanja i jedan iz ulice Kotromanića.

Kao i ranijih godina, osigurana je posebna zona za osobe s poteškoćama i osobe s invaliditetom, smještena u neposrednoj blizini bine. One će na lokalitet ulaziti kroz VIP ulaz, preko puta hotela Swissotel.

Organizatori su naglasili da na prostor dočeka nije dozvoljeno unositi hranu i piće, staklene i plastične boce, limenke i tekućine, velike torbe i ruksake, pirotehnička sredstva, oružje, oštre i druge potencijalno opasne predmete, kao ni sve što bi moglo ugroziti sigurnost posjetilaca.

Privremene obustave saobraćaja počet će danas u 14:30 sati i trajat će do 1. januara 2026. godine do 6:00 sati. U tom periodu saobraćaj će biti obustavljen u ulicama Kotromanića, Kalmija Baruha, dr. Safeta Mujića, Vrbanja, Mustajbega Fadilpašića, na Vilsonovom šetalištu te na servisnoj saobraćajnici oko tržnog centra.

U ulicama Franje Račkog i dr. Safeta Mujića saobraćaj će se odvijati dvosmjerno, posebno u dijelu preusmjeravanja vozila prema ulici Zmaja od Bosne.

Zbog lokacije ovogodišnjeg dočeka, javni gradski prijevoz neće biti obustavljan, a tramvajski i trolejbuski saobraćaj bit će besplatan sve do 4. januara.

– Pozivaju se posjetioci da koriste javni gradski prijevoz, a oni koji u Sarajevo dolaze vlastitim vozilima da ista ostave u široj gradskoj zoni te do koncertnog prostora dođu kombinacijom javnog gradskog prijevoza i pješačenja – saopćeno je iz Grada Sarajeva.

Podsjećamo, večeras će u Sarajevu nastupiti Jelena Rozga.

# STANJE NA CESTAMA
# BIHAMK
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