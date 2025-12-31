Doček Nove godine: Evo gdje će biti obustavljen saobraćaj i kada se otvaraju ulazi

Sarajevo će večeras, u okviru javnog dočeka Nove godine, prirediti bogat program na prostoru iza Sarajevo City Centera, a zbog organizacije manifestacije planirane su i privremene izmjene u saobraćaju.

Ulazi na prostor javnog dočeka Nove 2026. godine bit će otvoreni 31. decembra 2025. u 17:30 sati. Posjetioci će moći ući kroz tri ulaza – dva iz ulice Vrbanja i jedan iz ulice Kotromanića.

Kao i ranijih godina, osigurana je posebna zona za osobe s poteškoćama i osobe s invaliditetom, smještena u neposrednoj blizini bine. One će na lokalitet ulaziti kroz VIP ulaz, preko puta hotela Swissotel.

Organizatori su naglasili da na prostor dočeka nije dozvoljeno unositi hranu i piće, staklene i plastične boce, limenke i tekućine, velike torbe i ruksake, pirotehnička sredstva, oružje, oštre i druge potencijalno opasne predmete, kao ni sve što bi moglo ugroziti sigurnost posjetilaca.