Vukanović pisao Dačiću i na još nekoliko adresa: Vjeruje da iza njegovog zadržavanja na granici stoji BIA

Nebojša Vukanović, zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske podnio je Predstavke na više adresa institucija Srbije, zbog višesatnih zadržavanja na granici, koje on naziva maltretiranjem, ograničenjem slobode govora, a za koju tvrdi da se vrši po nalogu BIA-e.

Pisao je Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije i ministru Ivici Dačiću, Zaštitniku prava građana Srbije te Odboru za kontrolu rada službi bezbjednosti Narodne skupštine Srbije.

U nastavku objavljujemo Dopise koji su poslani na adresu srbijanskih institucija:

1) PRITUŽBA MUP-u SRBIJE (Granična policija / Sektor unutrašnje kontrole)

Podnosilac:

Nebojša Vukanović, narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, šef Kluba odbornika „Lista za pravdu i red“.

PREDMET: Pritužba zbog višesatnog zadržavanja na graničnim prelazima Republike Srbije

Poštovani,

Obraćam Vam se ovom pritužbom povodom učestalog i sistematskog višesatnog zadržavanja na graničnim prelazima Republike Srbije prilikom ulaska u zemlju, koje se prema meni sprovodi bez uručenog pisanog rješenja, bez obrazloženja i bez navođenja zakonskog osnova.

Ističem da sam državljanin Republike Srbije, te da sam istovremeno izabrani narodni poslanik i šef parlamentarne stranke u Republici Srpskoj. Uprkos tome, na graničnim prelazima sam zadržavan od jednog do dva sata, a nekada i duže, uz usmeno obrazloženje da se radi o „bezbjednosnoj provjeri“.

Ovakvo postupanje predstavlja: povredu prava na slobodu kretanja, moguće prekoračenje službenih ovlašćenja, postupanje suprotno principu proporcionalnosti i pravne sigurnosti.

Zahtijevam: da me obavijestite da li se prema meni sprovodi bilo kakva formalna mjera nadzora; na osnovu kog zakonskog osnova; po čijem nalogu; u kom vremenskom periodu; da li je ovakvo zadržavanje u skladu sa važećim propisima.

Ukoliko ne dobijem jasan i obrazložen odgovor, bit ću primoran da se obratim Zaštitniku građana, Narodnoj skupštini Republike Srbije i drugim nadležnim institucijama.

2) PRITUŽBA ZAŠTITNIKU GRAĐANA REPUBLIKE SRBIJE

PREDMET: Povreda slobode kretanja i moguća zloupotreba bezbjednosnih mjera

Poštovani,

Podnosim pritužbu zbog višegodišnjeg, učestalog i neosnovanog zadržavanja na graničnim prelazima Republike Srbije, koje se prema meni primjenjuje bez pisanog akta i bez ikakvog obrazloženja.

Prema usmenim navodima službenika, radi se o „bezbjednosnim provjerama“, odnosno postupanju po liniji BIA, iako mi nikada nije uručen bilo kakav akt, niti mi je saopšteno da sam predmet zakonite mjere.

Smatram da ovakvo postupanje: predstavlja povredu člana Ustava koji garantuje slobodu kretanja, ukazuje na moguću diskriminaciju i politički motivisano postupanje, narušava pravnu sigurnost i dostojanstvo građanina.

Posebno ističem da sam javni funkcioner – narodni poslanik i šef parlamentarne stranke, te da ovakvo postupanje ima i elemente institucionalnog pritiska.

Molim Zaštitnika građana da izvrši kontrolu rada MUP-a i bezbjednosnih službi, te utvrdi: da li se prema meni sprovode mjere nadzora, da li su zakonite, da li su proporcionalne i opravdane.

3) DOPIS ODBORU ZA KONTROLU SLUŽBI BEZBJEDNOSTI NS RS

PREDMET: Zahtjev za parlamentarnu kontrolu postupanja BIA

Poštovani,

Obraćam Vam se kao državljanin Republike Srbije i javni funkcioner, sa zahtjevom da Odbor u okviru svojih ustavnih nadležnosti ispita da li Bezbjednosno-informativna agencija Republike Srbije sprovodi bilo kakve mjere prema meni. Razlog za ovaj zahtjev su učestala i višesatna zadržavanja na graničnim prelazima, uz usmeno pozivanje na „bezbjednosne provjere“, bez ikakvog pisanog akta ili obrazloženja.

Smatram da je dužnost Narodne skupštine da utvrdi: da li BIA postupa u skladu sa zakonom, da li se mjere sprovode bez sudske ili zakonske osnove, da li se bezbjednosni aparat koristi u političke svrhe.

Očekujem da me Odbor, u skladu sa zakonom, obavijesti o rezultatima svog postupanja.

Napomena (iskreno i važno)

Ovakva dokumenta više ne mogu biti ignorisana. Kada uđu u institucionalnu proceduru, svaki naredni prelazak granice postaje potencijalni dokaz.

Ako želite, mogu: da ih još zaoštrim (konfrontaciona varijanta), da napravim jedan objedinjeni dopis za medijsku objavu, ili strategiju korak-po-korak šta prvo slati, a šta čuvati kao „posljednju kartu“.