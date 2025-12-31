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RELJEVO

Ubio ga Ćemo iz osvete zbog oduzete vozačke dozvole dok je čuvao crkvu: Godišnjica ubistva policajca Pivodića

Za ovo teško krivično djelo Kantonalni sud u Sarajevu je u maju 2014. godine osudio Anela Ćemu na jedinstvenu kaznu zatvora od 34 godine.

Tokom prošlogodišnjeg obilježavanja. MUP KS

S. S.

31.12.2025

Na današnji dan navršava se 13 godina od ubistva policijskog službenika Muhidina Pivodića, koji je 31. decembra 2012. godine izgubio život obavljajući službenu dužnost.

Pivodić je ubijen u sarajevskom naselju Reljevo, dok je bio angažovan na osiguranju pravoslavne crkve Hrama svetog Nikolaja.

Za ovo teško krivično djelo Kantonalni sud u Sarajevu je u maju 2014. godine osudio Anela Ćemu na jedinstvenu kaznu zatvora od 34 godine.

Prema utvrđenim činjenicama, istog dana policija je Ćemi oduzela vozačku dozvolu zbog upravljanja vozilom u alkoholiziranom stanju, a dodatno je novčano kažnjen jer je pijan vozio automobil Renault 5. Nakon toga je, iz želje za osvetom, automobilom otišao u Reljevo, znajući da policija na tom području osigurava pravoslavnu crkvu.

Iz vozila je, kroz otvoren prozor, iz automatske puške ispalio 27 hitaca prema policajcu Pivodiću. Policajac je pogođen s pet metaka i preminuo je na mjestu. Obilježavanje 13. godišnjice ubistva policijskog službenika Muhidina Pivodića bit će upriličeno danas u 12 sati u ulici Reljevska, nakon čega će se komemoracija nastaviti na Gradskom groblju Bare.

# MUHIDIN PIVODIĆ
# SARAJEVO
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