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RASPOREĐENO 100.000 KM

VMBiH: Dodjela granta za bilateralne naučne projekte u 2025. godini

Ova sredstva namijenjena su jačanju bilateralne suradnje u znanosti i bit će raspoređena na račune sveučilišta koji će izvršiti daljnju raspodjelu na svoje organizacijske jedinice prema odobrenim projektima, priopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Vijeće ministara BiH. Fena

FENA

31.12.2025

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, navanrednoj telefonskoj sjednici donijelo je Odluku o rasporedu sredstava iz „Granta za realizaciju projekata bilateralne saradnje u području nauke na temelju međunarodnih sporazuma“ za 2025. godinu. Ukupno je raspoređeno 100.000 KM za podršku naučnim projektima na različitim sveučilištima u Bosni i Hercegovini.

Univerzitetu u Banjoj Luci dodijeljeno je 35.000 KM, Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru 2.000 KM; Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 5.000 KM; Univerzitetu u Tuzli 17.000 KM; Sveučilištu u Mostaru 10.000 KM i Univerzitetu u Sarajevu 31.000 KM.

Ova sredstva namijenjena su jačanju bilateralne saradnje u nauci i bit će raspoređena na račune univerziteta koji će izvršiti daljnju raspodjelu na svoje organizacijske jedinice prema odobrenim projektima, sapćeno je iz Vijeća ministara BiH. 

# VIJEĆE MINISTARA BIH
# TELEFONSKA SJEDNICA
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