VMBiH: Dodjela granta za bilateralne naučne projekte u 2025. godini

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, navanrednoj telefonskoj sjednici donijelo je Odluku o rasporedu sredstava iz „Granta za realizaciju projekata bilateralne saradnje u području nauke na temelju međunarodnih sporazuma“ za 2025. godinu. Ukupno je raspoređeno 100.000 KM za podršku naučnim projektima na različitim sveučilištima u Bosni i Hercegovini.

Univerzitetu u Banjoj Luci dodijeljeno je 35.000 KM, Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru 2.000 KM; Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 5.000 KM; Univerzitetu u Tuzli 17.000 KM; Sveučilištu u Mostaru 10.000 KM i Univerzitetu u Sarajevu 31.000 KM.

Ova sredstva namijenjena su jačanju bilateralne saradnje u nauci i bit će raspoređena na račune univerziteta koji će izvršiti daljnju raspodjelu na svoje organizacijske jedinice prema odobrenim projektima, sapćeno je iz Vijeća ministara BiH.