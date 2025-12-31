Video / Termoelektrana pravi velike probleme: Zrak u Kaknju veoma nezdrav, indeks zagađenosti najveći u BiH

U BiH su i ovog jutra zabilježeni problemi sa zagađenjem zraka, a najgore stanje u Kaknju, pokazuju podaci IQAira.
U centru Kaknja indeks zagađenosti iznosi 251, što se ocjenjuje kao veoma nezdrav zrak.
HAOS
Švicarska stranica IQAir koja prikuplja podatke iz mjernih stanica širom svijeta naznačila je kako je koncentracija PM2,5 čestica u Kaknju 176 µg/m³, što je 35,2 puta veća od preporuka Svjetske zdravstvene organizacije
U BiH su i ovog jutra zabilježeni problemi sa zagađenjem zraka, a najgore stanje u Kaknju, pokazuju podaci IQAira.
U centru Kaknja indeks zagađenosti iznosi 251, što se ocjenjuje kao veoma nezdrav zrak.
Švicarska stranica IQAir koja prikuplja podatke iz mjernih stanica širom svijeta naznačila je kako je koncentracija PM2,5 čestica u Kaknju 176 µg/m³, što je 35,2 puta veća od preporuka Svjetske zdravstvene organizacije.
Situacija otežava i dim iz Termoelektrane, što su zabilježili naši reporteri.
KO JE KRIV ZA SMRT HAMENEIJA
NA KIOSCIMA ŠIROM BIH
PREMINUO IZNENADA