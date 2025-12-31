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Jelena Trivić ima plan za dizanje RS iz pepela: Treba nam "Srpski New Deal"

Kako Trivić ističe, danas države ne moraju da dižu poreze da bi imale sredstava za investicije

Jelena Trivić. Narodni front

S. S.

31.12.2025

- Svaka beba koja se rodi u Republici Srpskoj od naše Vlade prvo što dobije na poklon je dug od 6.000 KM - rekla je Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta, ukazujući da to ne bi bio problem sam po sebi da se sredstva iz zaduženja koriste za investicije, a ne za tekuću potrošnju.

- Mi se zapravo zalažemo za potpuno drugačiji pristup. Mi se zalažemo za to da država da jedan novi zamajac privredi, i to kroz javne radove, kroz infrastrukturne projekte i da se sredstva, pa i iz zaduženja, koriste za javne investicije - saopćila je Trivićeva.

Narodni front, kako kaže, predlaže program koji su nazvali Srpski „New Deal“, po uzoru na američki program obnove koji je Ameriku, nakon Velike ekonomske depresije tridesetih godina, digao, bukvalno, iz pepela.

- Logika ovog pristupa je vrlo jednostavna. Svaka marka koju država ubaci kroz javne radove u sistem, kroz velike infrastrukturne projekte, može da generiše dvije marke - objasnila je Trivić.

Dvije marke u ovom slučaju mogu da generišu četiri, a četiri da naprave osam.

- Pokrene se veliki infrastrukturni projekat, građevinska firma plati dobavljače, dobavljači plate radnike, radnici potroše to u marketu, svi na to plaćaju porez i tako se kroz multiplikativni proces generišu nova sredstva - pojašnjava Trivić.

Kako Trivić ističe, danas države ne moraju da dižu poreze da bi imale sredstava za investicije.

- Dio mogu i iz vlastitih sredstava, a dio može iz zaduženja, ukoliko će se zaduženja koristiti za investicije. Zato kroz Srpski „New Deal“ želimo od Republike Srpske da napravimo veliko infrastrukturno gradilište - naglasila je Trivić.

Sve to, govori ona, vodit će i većoj privrednoj aktivnosti, većem broju firmi, većem broju novih radnih mjesta, a sve to zajedno vodiće većem životnom standardu svih građana RS.

- Ovu zemlju je moguće dići iz pepela. Treba nam samo znanje, dobra volja i vizija - zaključila je Trivić.

# JELENA TRIVIĆ
# NARODNI FRONT
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