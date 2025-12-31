Jelena Trivić ima plan za dizanje RS iz pepela: Treba nam "Srpski New Deal"

- Svaka beba koja se rodi u Republici Srpskoj od naše Vlade prvo što dobije na poklon je dug od 6.000 KM - rekla je Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta, ukazujući da to ne bi bio problem sam po sebi da se sredstva iz zaduženja koriste za investicije, a ne za tekuću potrošnju.

- Mi se zapravo zalažemo za potpuno drugačiji pristup. Mi se zalažemo za to da država da jedan novi zamajac privredi, i to kroz javne radove, kroz infrastrukturne projekte i da se sredstva, pa i iz zaduženja, koriste za javne investicije - saopćila je Trivićeva.

Narodni front, kako kaže, predlaže program koji su nazvali Srpski „New Deal“, po uzoru na američki program obnove koji je Ameriku, nakon Velike ekonomske depresije tridesetih godina, digao, bukvalno, iz pepela.

- Logika ovog pristupa je vrlo jednostavna. Svaka marka koju država ubaci kroz javne radove u sistem, kroz velike infrastrukturne projekte, može da generiše dvije marke - objasnila je Trivić.