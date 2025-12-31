Podignuta optužnica protiv Orašanina zbog droge i skrivanja državljanina Crne Gore za kojim je bila raspisana potjernica

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Ognjena Orašanina zvanog „Oras“, rođenog 1978. godine u Sokocu, ranije osuđivanog, državljanina BiH.
Optuženi se tereti da je, u vremenskom periodu od početka 2020. godine do kraja 2021. godine, organizovao i rukovodio grupom za organizirani kriminal koja se neovlašteno bavila međunarodnim prometom velike količine opojne droge “kokain”, a koja je djelovala na teritoriji BiH, Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Belgije. U optužnici se navodi da je, novac pribavljen počinjenjem krivičnog djela optuženi koristio i sa njim raspolagao tako što je novac ubacivao u legalne novčane tokove kupovinom pokretnih i nepokretnih stvari, skupocijenih automobila, te prikrio prirodu nezakonito stečenog novca u iznosu od najmanje 696.500,00 eura (u protivrijednosti 1.393.000,00 KM).