Podignuta optužnica protiv Orašanina zbog droge i skrivanja državljanina Crne Gore za kojim je bila raspisana potjernica

Optuženi se tereti da je, u vremenskom periodu od početka 2020. godine do kraja 2021. godine, organizovao i rukovodio grupom za organizirani kriminal koja se neovlašteno bavila međunarodnim prometom velike količine opojne droge “kokain”, a koja je djelovala na teritoriji BiH, Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Belgije. U optužnici se navodi da je, novac pribavljen počinjenjem krivičnog djela optuženi koristio i sa njim raspolagao tako što je novac ubacivao u legalne novčane tokove kupovinom pokretnih i nepokretnih stvari, skupocijenih automobila, te prikrio prirodu nezakonito stečenog novca u iznosu od najmanje 696.500,00 eura (u protivrijednosti 1.393.000,00 KM).

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Ognjena Orašanina zvanog „Oras“, rođenog 1978. godine u Sokocu, ranije osuđivanog, državljanina BiH.

Optuženi se također tereti da je na području Sokoca, krio i pružio pomoć učiniocu krivičnog djela za kojim je raspisana potjernica od strane pravosudnih organa R Crne Gore te mu osigurao prevoz i nezakonitu putnu ispravu na tuđi identitet s kojom je lice otputovalo.

Optuženi se tereti da je počinio krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. u vezi sa krivičnim djelima neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. i pranje novca iz člana 209. KZ-a BiH, te krivičnim djelom pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela iz člana 333. KZ RS-a, a sve u vezi sa članom 53. KZ-a BiH.

Podsjećamo, protiv Orašanina je i jučer podignuta zajedno u predmetu s Elmedinom Karišikom i Seidom Hadžibajrićem, sinom Ibrahima Hadžibajrića.

Orašanin je ranije povezivan sa "škaljarskim klanom".