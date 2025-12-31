Ponovljeni izbori za predsjednika RS bit će održani 8. februara

Nakon što je Apelaciono odjeljenje Suda BiH odbilo žalbe SNSD-a i SDS-a na odluku o ponavljanju izbora na 136 biračkih mjesta, Centralna izborna komisija BiH je donijela odluku o datumu određivanju termina ponovljenih izbora.

Ponovljeni izbori na 136 biračkih mjesta u 17 općina i gradova će biti održani u nedjelju 8. februara. Ta odluka je donesena jednoglasno.

Sredstva za održavanje ponovljenih izbora bit će obezbjeđena u budžetu institucija BiH.