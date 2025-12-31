Podignuta optužnica protiv Mirsada Šestića za ratni zločin: U "živom štitu" u Žepču bila beba, zlostavljao novinare

Državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Mirsada Šestića za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, te ranjenika i bolesnika počinjen na području Žepča 1993. godine.

Šestić je optužen da je u svojstvu komandanta Drugog bataljona 303. brdske brigade Armije BiH, 16. augusta 1993. godine naredio pripadnicima svoje brigade izvršenje napada na mjesto Kiseljak u opštini Žepče, prilikom kojeg su pripadnici Armije BiH ubili šest civila uglavnom starije životne dobi, među kojima dvije žene i djevojčicu od 13 godina, te ranili tri žene hrvatske nacionalnosti.

Prema saopštenju Tužilaštva, Šestić je nakon toga naredio zarobljavanje civila i formiranje “živog štita” u kojem je bilo oko 20 civila, među kojima i maloljetnici kao i djeca mlađa od pet godina i beba od nekoliko mjeseci.

Koristeći civile kao štit, kako se navodi, pucano je prema pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane, uslijed čega je došlo do smrti jednog i ranjavanja dvoje civila.

- Nadalje, optuženi se tereti i za zarobljavanje, zlostavljanje i nanošenje tjelesnih povreda, civilnom licu koje je obavljalo poslove novinara - stoji u saopštenju.

Optužnica protiv Šestića proslijeđena je Sudu BiH na potvrđivanje.