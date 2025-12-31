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IZ ZENICE

Podignuta optužnica protiv "Dade" i "Ćele": Vrbovali žene iz BiH i Srbije na prostituciju u Njemačkoj i Austriji

U optužnici se navodi da su optuženi iskoristivši teško materijalno stanje i položaj žrtava, iste odvodili na područje Njemačke i Austrije

Tužilaštvo BiH. Avaz

S. S.

31.12.2025

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Kahriman Aldina, zv. “Ćelo”, rođenog 1979. godine u Sarajevu i Nikolić Dajane, zv.”Dada”, rođene 1987. godine u Zenici, oboje državljani BiH.

Optuženi se terete da su tokom 2014. i 2015. godine, zajedno sa više drugih osoba, vrbovali veći broj žena i djevojaka, sa područja BiH i Srbije, radi prostitucije na području Njemačke i Austrije.

U optužnici se navodi da su optuženi iskoristivši teško materijalno stanje i položaj žrtava, iste odvodili na područje Njemačke i Austrije, za njih oglašavali pružanje seksualnih usluga putem internet-platformi i na druge načine, a oštećene su im morale davati veći dio novca ili isti slati optuženima putem sistema za slanje novca, u više navrata najčešće u iznosima od nekoliko stotina, pa do nekoliko hiljada KM, od čega je prvooptuženi stekao nezakonitu imovinsku korist u iznosu od najmanje 87.353,24 KM, a ostali članovi grupe također ostvarili nezakonitu imovinsku korist.

Optuženi se terete da su počinili krivično djelo Organizovani kriminal iz člana 250. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom Međunarodno navođenje na prostituciju iz člana 187. KZ BiH.

# TUŽILAŠTVO BIH
# ALDIN KAHRIMAN
# DAJANA NIKOLIĆ
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