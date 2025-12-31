Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POČITELJ

Šišman Ibrahim-pašina medresa će biti obnovljena: Dizdarovo ministarstvo izdvojilo 150.000 KM

Prije dvije godine Evropska unija je pokušala obnoviti medresu i okolni prostor, no zbog opstrukcija u tome se nije uspjelo

Šišman Ibrahim-pašina medresa. Avaz

S. S.

31.12.2025

Šišman Ibrahim-pašina medresa u Počitelju uskoro će biti obnovljena. Nakon rata, medresa je bila zapuštena i predmet pravnih sporova. Nakon dugotrajne pravne borbe, vraćena je u vlasništvo Islamske zajednice.

Prije dvije godine Evropska unija je pokušala obnoviti medresu i okolni prostor, no zbog opstrukcija u tome se nije uspjelo.

Na inicijativu muftije mostarskog dr. Salema Dedovića i uz podršku ministra za raseljena lica i izbjeglice Vlade Federacije BiH Nerina Dizdara, za obnovu medrese odobreno je 150.000 KM. Taj iznos neće pokriti sve radove, ali je dovoljan da se medresa sanira i vrati u funkciju.

Podsjećamo, džamija je u ratu prvo oštećena uslijed granatiranja srpskih snaga. Potom su je devastirali pripadnici hrvatskih formacija - Hrvatskog vijeća odbrane i Hrvatske vojske. Džamija je do temelja srušena, uključujući i njenu poznatu vitku munaru. Oba objekta izgradio je Ibrahim-paša u 15. stoljeću.

# POČITELJ
# NERIN DIZDAR
# ŠIŠMAN IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.