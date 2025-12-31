Na sarajevskom aerodromu zaplijenjena veća količina psihoaktivnih supstanci

Pripadnici Jedinice Granične policije Bosne i Hercegovine u srijedu su na Međunarodnom aerodromu Sarajevo zaplijenili veću količinu psihoaktivnih supstanci prilikom ulaska u zemlju.

Radi se o električnim cigaretama, gumenim bombonima i tabletama koje su otkrivene na drugoj liniji graničnih provjera prilikom pregleda prtljaga I. A. T. (2002.), državljanke Sjedinjenih Američkih Država, koja je kontrolirana na letu iz Istanbula.

Preliminarnim testiranjem utvrđeno je da svi predmeti sadrže veću količinu praškastih, tvrdih i tečnih psihoaktivnih supstanci, odnosno THC.

O događaju su obaviješteni dežurni tužioc Tužilaštva BiH i sudija za prethodni postupak Suda BiH, prema čijim je nalozima osumnjičena lišena slobode te privremeno oduzeti otkriveni predmeti.

Zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno kazneno djelo neovlaštenog promet opojnih droga, protiv I. A. T. bit će dostavljen izvkeštaj Tužilaštvu BiH, priopćeno je iz Granične policije BiH.