Roditelji ogorčeni: Od njih se traži novac i fizički rad za krečenje škole u Hadžićima

Roditelji učenika Osnovne škole "6. mart" u Hadžićima zaprimili su poruku u kojoj se od njih traži da, u skladu sa svojim mogućnostima, novčano pomognu kako bi se prikupila sredstva za kupovinu boje i krečenje školskih prostorija.

U istoj poruci upućen je i apel roditeljima koji imaju znanje i mogućnosti da pomognu i fizički, odnosno da zajedno s osobljem škole učestvuju u krečenju i čišćenju prostorija.

Ovakav zahtjev izazvao je burne reakcije roditelja, posebno na društvenim mrežama, gdje su mnogi izrazili ogorčenje i zabrinutost zbog stanja u javnim obrazovnim ustanovama.

- Danas sam dobio poruku u kojoj se od roditelja traži da, ko koliko može, pomogne novčano kako bi se prikupila sredstva za boju i da bi se škola okrečila. Također se apeluje da roditelji koji znaju i mogu pomognu i fizički, u krečenju i čišćenju prostorija zajedno s osobljem škole - naveo je jedan od roditelja.