Roditelji ogorčeni: Od njih se traži novac i fizički rad za krečenje škole u Hadžićima

Roditelji učenika Osnovne škole "6. mart" u Hadžićima zaprimili su poruku u kojoj se od njih traži da, u skladu sa svojim mogućnostima, novčano pomognu kako bi se prikupila sredstva za kupovinu boje i krečenje školskih prostorija.
U istoj poruci upućen je i apel roditeljima koji imaju znanje i mogućnosti da pomognu i fizički, odnosno da zajedno s osobljem škole učestvuju u krečenju i čišćenju prostorija.
Ovakav zahtjev izazvao je burne reakcije roditelja, posebno na društvenim mrežama, gdje su mnogi izrazili ogorčenje i zabrinutost zbog stanja u javnim obrazovnim ustanovama.
- Danas sam dobio poruku u kojoj se od roditelja traži da, ko koliko može, pomogne novčano kako bi se prikupila sredstva za boju i da bi se škola okrečila. Također se apeluje da roditelji koji znaju i mogu pomognu i fizički, u krečenju i čišćenju prostorija zajedno s osobljem škole - naveo je jedan od roditelja.
U nastavku reakcije postavlja se pitanje odgovornosti nadležnih institucija i rukovodstava.
- Ne znam ko i po kojim kriterijima imenuje direktore škola, članove upravnih i nadzornih odbora, kao ni rukovodioce komunalnih i drugih državnih preduzeća koja su godinama u rasulu, ali ovo što se danas dešava je poražavajuće - ističe roditelj.
Posebno naglašava da javne ustanove ne bi smjele zavisiti od donacija i fizičkog rada građana.
- Je li vas imalo stid, direktori i uprave, da pred roditelje i građane dolazite s ovakvim porukama? Da tražite novac i fizički rad kako bi se održavale javne ustanove koje bi morale biti finansirane iz budžeta koji mi, građani, svakodnevno punimo?
Roditelji podsjećaju i na to da školsko osoblje ne bi trebalo trošiti vrijeme i energiju na održavanje objekata.
- Njima treba omogućiti da se u potpunosti posvete onome zbog čega postoje – odgoju i obrazovanju djece, uz osigurane normalne uslove za rad - navodi se u reakciji.