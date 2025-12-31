Ministarstvo privrede USK sumiralo rezultate u 2025. godini: Više od šest miliona KM za privredu i turizam

Na prezentaciji rada Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona predstavljeni su rezultati programa podrške privredi i turizmu realizovani tokom 2025. godine, uz precizne podatke o više od šest miliona konvertibilnih maraka plasiranih kroz poticaje malim i srednjim preduzećima, obrtima, turističkim subjektima i jedinicama lokalne samouprave kantona.

Tokom prezentacije sumirani su efekti mjera provedenih kroz sve resore u nadležnosti Ministarstva.

Direktna finansijska pomoć

Vlada Unsko-sanskog kantona putem Ministarstva privrede kontinuirano realizuje programe direktne finansijske podrške privrednicima, obrtnicima i poduzetnicima, sa ciljem jačanja konkurentnosti, otvaranja novih radnih mjesta i pokretanja osnivanja novih biznisa.

Ministrica privrede Samra Mehić naglasila je da je nastavak ove politike osiguran i u narednom periodu.

- U narednoj godini za dva programa, podrška subjektima 'muške' privrede i program poticaja razvoja turizma, osigurali smo ukupno šest miliona KM - istakla je Mehić.

Prema iznesenim podacima, tokom 2025. godine iz budžeta Ministarstva privrede za Program poticaja uspostavljanja i izgradnje poslovne zone izdvojeno je 1.628.009,76 KM. Za grantove neprofitnim organizacijama i udruženjima, uključujući i grantove u oblasti turizma namijenjene podršci udruženjima i komorama, plasirano je 183.517,65 KM.

Kroz kapitalne grantove, odnosno namjenska sredstva koncesije, realizovana su ulaganja u iznosu od 744.154,33 KM, dok je po Programu poticaja razvoja male privrede izdvojeno ukupno 3.803.126,69 KM.

Dodatna sredstva usmjerena su i prema drugim nivoima vlasti, pa je za turističku signalizaciju izdvojeno 598.114,70 KM, dok je za podršku organizaciji turističkih manifestacija dodijeljeno 280.226,00 KM.

Poticaji

U okviru Programa poticaja razvoja turizma, finansijsku podršku tokom godine ostvarila su 94 fizička lica u ukupnom iznosu od 493.534,98 KM, dok je za 37 pravnih lica odobrena podrška u iznosu od 503.059,44 KM.

Iz Ministarstva privrede ocijenjeno je da su provedeni programi poticaja dali mjerljive rezultate i pokazali se kao konkretan podstrek za pokretanje novih poduzetničkih inicijativa i jačanje turističkih ponuda, što predstavlja osnovu za daljnji privredni i ekonomski razvoj Unsko-sanskog kantona.