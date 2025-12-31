Godina lomova i nade u Bosni i Hercegovini: 10 ličnosti koje su obilježile 2025.

Bosna i Hercegovina je 2025. godinu proživjela kao i mnoge prije nje – između kriza, nade, sportskih uzleta i političkih rubova. Ali rijetko koja godina se može ispričati kroz tako jasno prepoznatljiva lica. Ne nužno najvoljenija, ne uvijek najuspješnija, ali svakako najutjecajnija. Ovo je priča o deset ljudi koji su, svako na svoj način, obilježili godinu iza nas. Milorad Dodik politička činjenica godine Ako se 2025. može svesti na jednu političku konstantu, onda je to Milorad Dodik. Naime, u ovoj godini Dodik je konačno sišao s trona, barem u smislu formalne funkcije. Naime, nakon pravosnažne presude koju je prihvatio, a kojom je osuđen na godinu zatvora uz zabranu bavljenja politikom u trajanju od šest godina, Dodik je konačno, prvi put u 20 godina, sišao s javne funkcije još otkako je imenovan za premijera 2006. godine.

Dodik: Odstupio s funkcije . Pixsell Dodik: Odstupio s funkcije . Pixsell

Sudski procesi, otvoreni sukobi s institucijama države, blokiranje evropskih zakona i evropskog puta BiH, prijetnje secesijom i permanentna konfrontacija s međunarodnom zajednicom oblikovali su političku atmosferu zemlje. Čak i oni koji su mu se suprotstavljali, činili su to u odnosu na njega. Dodik nije bio samo akter - bio je okvir u kojem se politika odvijala. Sergej Barbarez - povratak nade u reprezentaciju Godinama je reprezentacija BiH tavorila na evropskom dnu, gubeći i od reprezentacija poput Luksemburga. Sergej Barbarez je u 2025. vratio nešto što se činilo zaboravljenim - osjećaj da smo opet blizu velikog takmičenja.

Barbarez: Na korak od sna . NSBiH Barbarez: Na korak od sna . NSBiH

Jedan gol i pobjeda protiv Austrije u Beču dijelila nas je od Svjetskog prvenstva naredne godine. Ovako, ostaje nam ipak baraž. I to je, nakon decenije razočarenja, bio ogroman pomak. Jusuf Nurkić - kapiten koji je povukao ekipu Jusuf Nurkić nije bio samo najbolji igrač, nego i vođa. Na Evropskom prvenstvu u košarci predvodio je reprezentaciju BiH do plasmana u nokaut fazu - prvi put nakon 1993. godine. Bio je to sportski uspjeh, ali i simbol povratka samopouzdanja bh. košarke.

Nurkić: Predvodio Zmajeve . FIBA Nurkić: Predvodio Zmajeve . FIBA

Poljska je na kraju ipak bila prejaka, no s tri pobjede naši igrači dostojno su, i to bez Džanana Muse, predstavili Bosnu i Hercegovinu. Posebno će ostati u sjećanju pobjeda protiv favorizirane Grčke. Ramo Isak – fenomen javnog prostora Ramo Isak je obilježio godinu načinom, a ne samo funkcijom. Federalni ministar unutrašnjih poslova spojio je performans, populizam, društvene mreže i demonstraciju sile u politički stil koji je dominirao medijima.

Isak: Majstor performansa . Facebook Isak: Majstor performansa . Facebook

Sviđalo se to nekome ili ne, bio je nezaobilazan. Branko Blanuša – nada opozicije Kandidat opozicije koji je umalo porazio režimskog kandidata na izborima u RS, čime je vratio nadu da promjena u manjem entitetu ipak nije nemoguća.

Blanuša: Suprotstavio se SNSD-u . Facebook Blanuša: Suprotstavio se SNSD-u . Facebook

Nakon brojnih uočenih nepravilnosti, CIK je naredio ponavljanje izbora u Laktašima, Zvorniku i Doboju, što je opozicija doživjela kao institucionalnu pobjedu i rijedak znak da se izborna krađa može osporiti. Dr. Faruk Šaćirbegović, dobitnik prestižne nagrade Bosna i Hercegovina je u 2025. dobila još jedno veliko ime u svjetskoj nauci. Dr. Faruk Šaćirbegović, mladi profesor na Starzl institutu za transplantaciju pri Univerzitetu u Pittsburghu, dobitnik je prestižne Transition to Independence Award 2025, koju dodjeljuje Američko društvo za transplantaciju (AST).

Šaćirbegović: Veliko ime u nauci . Facebook Šaćirbegović: Veliko ime u nauci . Facebook

Nagrada se dodjeljuje najperspektivnijim naučnicima u oblasti transplantacijske imunologije, a Šaćirbegovićev rad fokusiran je na razumijevanje imunoloških odgovora i unapređenje ishoda transplantacijskog liječenja pacijenata širom svijeta. Lana Pudar, kontinuitet uspjeha u zemlji bez sistema Bez skandala, bez galame, bez politike - Lana Pudar je u 2025. nastavila nizati međunarodne rezultate.

Pudar: Najbolji ambasador . Facebook Pudar: Najbolji ambasador . Facebook

U zemlji u kojoj se uspjeh često događa uprkos sistemu, a ne zahvaljujući njemu, ona je ostala podsjetnik kako izgleda profesionalizam. Munira Subašić, moralni trenutak godine Otkrivanje Cvijeta Srebrenice ispred sjedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku bio je jedan od rijetkih trenutaka dostojanstvene tišine u godini prepunoj buke.

Subašić: Cvijet Srebrenice pred UN-om . Screenshot Subašić: Cvijet Srebrenice pred UN-om . Screenshot

Munira Subašić nije samo predstavljala majke Srebrenice. Predstavljala je istinu koju ni vrijeme ni politika nisu uspjeli potisnuti. Emir Hadžihafizbegović, kulturni ambasador BiH Bosanskohercegovački glumac osvojio je Grand Prix za najboljeg glumca na 35. Filmskom festivalu u Cottbusu za svoju glavnu ulogu u filmu “Lijepa večer, lijep dan” (Beautiful Evening, Beautiful Day), režiserke Ivone Juka.

Hadžihafizbegović: Treća nagrada . Facebook Hadžihafizbegović: Treća nagrada . Facebook

Ova nagrada je još jednom potvrdila da Bosna i Hercegovina ima umjetnike koji je predstavljaju ozbiljno i relevantno. Dok država stagnira, pojedinci poput Hadžihafizbegovića nose njen kulturni kredibilitet. Halid Bešlić – odlazak koji je ujedinio zemlju Halid Bešlić, jedna od najpoznatijih i najomiljenijih figura narodne muzike u Bosni i Hercegovini i širom Balkana, preminuo je 7. oktobra 2025. u Sarajevu nakon duže borbe s teškom bolešću.

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