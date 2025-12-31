Sindikat upozorava: Radnici u trgovini danima rade prekovremeno, a sada mnogi saznaju da im je 2. januar radni

Sindikat radnika u trgovini Federacije Bosne i Hercegovine uputio je pismo Vladi FBiH, adresirano premijeru Nerminu Nikšiću i federalnom ministru Amiru Hasičeviću, izražavajući nezadovoljstvo zbog odluke prema kojoj će mnogi radnici u trgovini 2. januara morati raditi.

U pismu, koje potpisuje predsjednica Sindikata Mersiha Beširević, ističe se ogorčenost i razočarenje radnika i radnica u trgovini, koji su jučer, a pojedini čak i sinoć pred sam kraj radnog vremena, obaviješteni od uprava svojih kompanija da će, Odlukom Vlade FBiH, za njih 2. januar biti „radni dan, a ne praznik“.

- Istovremeno, samo nekoliko dana ranije, a po već ustaljenom šablonu koji decenijama podrazumijeva diskriminaciju i segregaciju radnika između javnog i privatnog sektora, ministar rada, gospodin Adnan Delić, najavljuje da su 1. i 2. januar neradni dani u FBiH. Ne tako davno, usvajanjem Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH i specifično člana 18. ovog Zakona, kao i Odlukom o povećanju minimalne plaće za 2025. godinu, radnici su dobili nadu da konačno, poslije 30 godina gotovo robovlasničkog odnosa na tržištu rada u privatnom sektoru, dolaze bolji dani za radnike, kao i da će se konačno ta segregacija početi smanjivati, a prava radnika izjednačavati - navodi se u pismu.

Trpe nervozu i frustraciju

Sindikat navodi da su svjesni svih pritisaka koji tokom cijele 2025. godine traju u vezi s izmjenama Zakona koji je radnicima donio dugo očekivanu slobodnu nedjelju i neradne praznike.

- I sami smo žrtve tog pritiska, ali jučerašnja odluka pokazuje da Vlada FBiH nema snage da se odupre takvim pritiscima i da je, u interesu kapitala, spremna na kompromise koji su za radnike i radnice neprihvatljivi. Već danima traje agonija radnika zbog povećanog prometa usljed blagdana, rade prekovremeno, uz povrede i upale mišića od rada na mašinama za rezanje mesa i sira, trpe nervozu i frustracije kupaca. Izdržali su stoički i odluku o sramnom povećanju minimalne plaće od koje mnogima od njih zavise primanja. Sve s osmijehom. Da bi sinoć bili poniženi i tretirani kao roba na svojim policama, koja svoje mjesto na polici za naredni dan dobije na kraju radnog vremena - ističe se u saopćenju.

Dalje se naglašava da su u Sindikatu svjesni da pojedine političke opcije otvoreno potcjenjuju glasačku moć radnika u trgovini, ali podsjećaju da su već na prošlim općinskim izborima pokazali da znaju svoju snagu.

Povjerenje radnika kao motiv

Navode da bi, u ovoj izuzetno važnoj izbornoj godini, povjerenje radnika u trgovini i njihovih porodica moralo biti motiv svakoj ozbiljnoj političkoj partiji, kako vlasti, tako i opoziciji, da donosi odluke u interesu ove radničke klase.

- Očekivali smo od ove Vlade da će shvatiti potrebu radnika i radnica u trgovini ne za većim primanjima i pravima, nego za dostojanstvom. Donošenje ovakve odluke u pretpraznično vrijeme, uz isključenje sindikata iz procesa, iako smo do sada bili njegov bitan faktor, nije poruka poštovanja prema radnicima, nego, naprotiv, direktan udar na dostojanstvo njihovog rada. Jasno nam je ko su inicijatori ovakve odluke i koji su motivi, ali nam nisu jasne namjere Vlade koja planira kreirati tržište rada u FBiH koje će biti atraktivno za rad i ostanak radnika u Bosni i Hercegovini. Na kraju, žao mi je da vam ne mogu čestitati Novu godinu. Ne mogu to učiniti u ime članova Sindikata radnika u trgovini BiH, kao ni ogromnog broja radnika koji su cijelu proteklu noć bili aktivni na društvenoj mreži Sindikata i koji su svoj bijes i razočarenje javno podijelili, tražeći od nas da vam se obratimo na ovaj način. Moram vam još jednom prenijeti u kakvom duhu oni dočekuju Novu 2026. godinu - poručuju iz Sindikata.

Na kraju ističu da među radnicima i dalje postoji nada da 2026. godina neće biti godina u kojoj će radnici u trgovini ostati bez teško stečenog prava na neradnu nedjelju i neradne praznike, ali upozoravaju da su razočarenje, bijes i ogorčenost zamijenili pretpraznični duh i radost blagdana.