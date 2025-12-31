Ramić: Osmanović je kriv za slabiji rezultat SDA u RS-u i nejedinstvo na izborima

- Mislio sam da se ne oglašavam na pozive u medijima na okupljanje koalicije za zajednički nastup u RS-u probosanskih (šta god to značilo) stranaka, ali nakon ove fotografije, emocije su me savladale. Imali smo dvije koalicije 2022. godine sličnog naziva za Narodnu skupštinu RS, više kandidata za potpredsjednika i nekoliko listi za državni parlament, uz podršku 10 stranaka da se ipak glasa za listu SDA (ostale su bile zbog biračkih odbora - naveo je Ramić.

Ramić je poručio da je odgovornost na rukovodstvu svih ozbiljnijih stranaka sa sjedištem u Sarajevu hoće li nakon ovog mandata biti njihovih političkih predstavnika sa područja entiteta RS.

Dalje je dao svoje obrazloženje zašto su postojale dvije liste na izborima.

- Ključni zahtjev Konakovića i NiP-a na posljednjem sastanku u prostorijama SDP-a bio je da se na listama ne mogu nalaziti kandidati koji ne žive na području RS i da Jusuf Arifagić (tada Platforma za Progres) bude zajednički kandidat. Rekao sam da nemam mandat da to garantujem, ali ću zatražiti stav Predsjedništva SDA. Iznenadilo bi većinu, ko je tada u rukovodstvu bio za to da se dođe do jedinstvene liste za NSRS i da se uvaži zahtjev NiP-a. Međutim, većina je zahtijevala da svaka stranka autonomno predlaže svoje kandidate i da će SDA odrediti kandidata za Potpredsjednika iz reda bošnjačkog naroda - poručio je Ramić.

Tvrdi da je ključni zagovornik takvog stava bio tadašnji potpredsjednik Adil Osmanović i da nakon toga uopće nije smio stati na listu, niti je izašao na izbore da glasa.

- Stranka mu se odužila imenovanjem za delegata u Vijeće naroda, a on njoj napuštanjem nakon neuspjelog inženjeringa na Kongresu SDA. Na kongresu Osmanovićev cilj nije bio podržati Mehmedovića nego omogućiti mu dovoljno kandidatura da Izetbegović bude prisiljen garantirati mu izbor u rukovodstvo SDA. Bh. zeleni koji nedostaju na ovoj fotografiji (ne znam zbog čega), imali su najviše koristi od takvog Osmanovićevog djelovanja jer su nakon njegovog imenovanja u Vijeće naroda mnogi SDA-ovci koji su vrijedno radili ostavši bez mandata napustili stranku - tvrdi Ramić.

Poručio je da je "red da su i oni bili na ovom sastanku jer su sve prisutne stranke nastale zbog štetnog djelovanja istog čovjeka, dok je bio u rukovodstvu SDA".

- Kako god, odgovornost je na rukovodstvu svih ozbiljnijih stranaka sa sjedištem u Sarajevu hoće li nakon ovog mandata biti njihovih političkih predstavnika sa područja entiteta RS. Modeli kako doći do tih mandata su različiti, a to nije moguće logikom neka "komšiji crkne krava" - zaključio je Ramić.