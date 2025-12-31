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UZ OBALU RIJEKE BOSNE

Enes Begović i Katarina Živković zabavljaju Zeničane u novogodišnjoj noći

U 20. 30 sati na binu će izaći Katarina Živković, koja će posjetioce zabavljati sve do 23.30 sati, kada će svoj nastup početi Enes Begović

Zenica. Fena

FENA

31.12.2025

Zeničane će večeras, na parking prostoru Kamberovića polja uz obalu rijeke Bosne, u novogodišnjoj noći zabavljati bh. pjevač Enes Begović i srbijanska pjevačica Katarina Živković.

Obilježavanje Nove godine u tom gradu započelo današnjom proslavom Dječije Nove godine.

Dječija Nova godina, kako je u izjavi za Fenu istakao Adis Čolaković, direktor Radio-televizije Zenica, tehničkog organizatora dočeka na otvorenom u tom gradu, proslavljena je igrokazom "Veseli voz" Bosanskog narodnog pozorišta Zenica te Novogodišnjim dječijim šlagerom Osnovne muzičke škole Zenica, kao i Čudesnim foto-mraziranjem s Djedicom. Nastupio je i DJ Kids.

- Dječiju Novu godinu smo obilježili, a obilježavanje dočeka Nove godine za odrasle počinjemo u 18 sati, od kada će, sve do 20 sati, odrasle zabavljati DJ. Nakon kratkog programa, u kojem je predviđeno i obraćanje, u 20. 30 sati na binu će izaći Katarina Živković, koja će posjetioce zabavljati sve do 23.30 sati, kada će svoj nastup početi Enes Begović. Begović je najavio da će u novim aranžmanima odraditi neke stare pjesme, ali i da će se predstaviti s nekim pjesmama koje do sada nije izvodio - najavljuje Čolaković.

Tačno u 24 sata, odnosno u prvim minutama Nove godine, planiran ne veliki vatromet te obraćanje gradonačelnika tog grada Fuada Kasumovića, koji će sugrađanima i gostima poželiti sretnu Novu godinu.

Organizator dočeka 2026. godine na otvorenom i ove je godine Grad Zenica. 

# ZENICA
# NOVA GODINA
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