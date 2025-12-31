Enes Begović i Katarina Živković zabavljaju Zeničane u novogodišnjoj noći

Zeničane će večeras, na parking prostoru Kamberovića polja uz obalu rijeke Bosne, u novogodišnjoj noći zabavljati bh. pjevač Enes Begović i srbijanska pjevačica Katarina Živković.

Obilježavanje Nove godine u tom gradu započelo današnjom proslavom Dječije Nove godine.

Dječija Nova godina, kako je u izjavi za Fenu istakao Adis Čolaković, direktor Radio-televizije Zenica, tehničkog organizatora dočeka na otvorenom u tom gradu, proslavljena je igrokazom "Veseli voz" Bosanskog narodnog pozorišta Zenica te Novogodišnjim dječijim šlagerom Osnovne muzičke škole Zenica, kao i Čudesnim foto-mraziranjem s Djedicom. Nastupio je i DJ Kids.

- Dječiju Novu godinu smo obilježili, a obilježavanje dočeka Nove godine za odrasle počinjemo u 18 sati, od kada će, sve do 20 sati, odrasle zabavljati DJ. Nakon kratkog programa, u kojem je predviđeno i obraćanje, u 20. 30 sati na binu će izaći Katarina Živković, koja će posjetioce zabavljati sve do 23.30 sati, kada će svoj nastup početi Enes Begović. Begović je najavio da će u novim aranžmanima odraditi neke stare pjesme, ali i da će se predstaviti s nekim pjesmama koje do sada nije izvodio - najavljuje Čolaković.

Tačno u 24 sata, odnosno u prvim minutama Nove godine, planiran ne veliki vatromet te obraćanje gradonačelnika tog grada Fuada Kasumovića, koji će sugrađanima i gostima poželiti sretnu Novu godinu.

Organizator dočeka 2026. godine na otvorenom i ove je godine Grad Zenica.