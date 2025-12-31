Prva prvostepena presuda Okružnog privrednog suda u Banja Luci u korist BHRT-a

Okružni privredni sud u Banja Luci rješavajući u pravnoj stvari Radiotelevizije Bosne i Hercegovine protiv Radio-televizije Republike Srpske radi potraživanja na ime prikupljene RTV takse za period 1.9.2023.-31.12.2023.g. donio je Presudu kojom se utvrđuje djelimično osnovano potraživanje BHRT-a na ime prikupljene RTV takse u iznosu od 3.357.002,18KM, utvrđuje se u cijelosti kao osnovano potraživanje RTRS-a na ime troškova prikupljanja RTV takse u iznosu od 841.187,43KM i vrši se prebijanje međusobnih potraživanja BHRT-a i RTRS-a.

Presudom se RTRS obavezuje da BHRT-u isplati iznos od 2.515.814,75KM sa zakonskim zateznim kamatama od dana donošenja presude 29.12.2025.g., do isplate.

Također, RTRS je dužna BHRT nadoknaditi troškove parničnog postupka u iznosu od 11.452,37KM a sve u roku od 30 dana od donošenja presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Ova presuda Okružnog privrednog suda u Banja Luci je prva kojom je ,nakon Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o javnom RTV sistemu utvrđeno i potvrđeno pravo Radiotelevizije Bosne i Hercegovine na prihod od RTV takse koju RTRS prikuplja na teritoriju Republike Srpske i koji nije raspoređivala u skladu sa Zakonom o javnom rtv sistemu BiH.

Protiv ove Presude dozvoljena je žalba Višem privrednom sudu u Banja Luci oku od 15 dana od dana prijema iste, navodi se u saopćenju.