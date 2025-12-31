U Mostaru hladan dan pred najluđu noć, građane će iza Gimnazije zabavljati Saša Matić

Uprkos gužvama u saobraćaju i na parkinzima trgovačkih objekata, najveći grad na Neretvi djeluje gotovo obično, bez prepoznatljive praznične euforije. Vjerovatno je takvoj atmosferi doprinijela hladnoća i bura. Tako je fontana ispred Gimnazije osvanula djelimično zaleđena,a u poslijepodnevnim satima u Mostaru su izmjerena svega četiri stepena Celzijusa.

Šetača je oko podneva kada je naša ekipa napravila "đir" bilo vrlo malo, a oni najhrabriji su u baštama ugostiteljskih objekata do kojih je dopiralo "zubato" sunce ispijali svoje omiljene napitke.

Pripreme u toku

Dok su najmlađi Mostarci dočekali Novu godinu uz prigodan program ispred "Kosače" starije generacije će večeras iza Gimnazije u 2026.godinu uvesti Saša Matić.

Posljednje pripreme su u toku, provjeravaju se detalji programa, a tehničke ekipe "štimaju“ ozvučenje i rasvjetu.

Nikica Čerkez iz Turističke zajednice Grada Mostara u izjavi za "Avaz" kaže da je što se tiče izvođača atmosfera dobra, a vjeruje da će Mostarci i njihovi gosti, uprkos hladnom vremenu, istinski uživati u novogodišnjem koncertu.

- Najvažnije je da nema padavina i dobro je da je produženi vikend i da je povećan broj noćenja, a samim time očekuje se i povećanja potrošnja. Raduje nas da su smještajni kapaciteti su popunjeni - govori nam Čerkez.

Novogodišnji koncert će, u odnosu na prethodne godine, usljed nedostatka adekvatnog prostora, večeras biti održan na drugoj lokaciji, na platou iza Gimnazije.

- Lokacija nam ove godine bila izazov, a nekako moramo paziti da to bude centralna zona. Nažalost, takvih lokacija je jako malo. Nadamo se da će od iduće godine, kada bude gotova sportska dvorana ispred biti veliki plato, barem je tako u projektu i da bi u tom trenutku za sva vremena dobili neku površinu, trg, na kojoj bismo mogli organizirati ovakve i slične manifestacije - kaže Čerkez.

Opsežne mjere

Inače, Uprava policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona poduzela je opsežne preventivne i operativne mjere uoči dočeka Nove godine kako bi se osigurala sigurnost građana i očuvao javni red i mir. Prema planu osiguranja, preko 100 policijskih službenika iz svih organizacijskih jedinica bit će angažirano tokom novogodišnje noći.

Čerkez dodaje da je angažirana i zaštitarska agencija te je izrazio nadu kako će novogodišnja zabava proteći u miru.

Također, cesta od Doma zdravlja na Bulevaru do Španskog trga bit će zatvorena za saobraćaj.