Kantonalnoj bolnici "Dr. Safet Mujić Mostar" osigurano 850.000,00 KM

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona u Budžetu za 2025. godini planirala je sredstva za zdravstvo, tačnije kroz budžetsku stavku subvencija za bolnice, za KB „Dr. Safet Mujić“ Mostar je izdvojeno 2.136.000,00 KM.

- Kreditom Razvojne banke KB “Dr. Safet Mujić“ Mostar je odobreno 4.5 miliona KM, dok se iz Budžeta HNK redovno izdvajaju sredstva za otplatu kredita Razvojne banke.

Podsjećanja radi, kreditnim sredstvima Saudijskog fonda za razvoj (SFD) finansirana je izgradnja, rekonstrukcija i opremanje zdravstvenih ustanova u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a za koje Ministarstvo finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona uredno otplaćuje glavnica s kamatom.

Po osnovu kredita SFD-a, u ukupnom iznosu od 37.187.760,45 KM, za KB „Dr. Safet Mujić Mostar odobrena su kreditna sredstva u iznosu od 9.745.691,51 KM a do sada je utrošeno 8.904.787,46 KM (91%).

Ukupno je KB „Dr. Safet Mujić“ Mostar odobreno 14.2 miliona kreditnih sredstava za koje Ministarstvo finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona vraća glavnicu s kamatom, bez ikakvih finansijskih opterećenja za KB „Dr. Safet Mujić“Mostar!

Ponavljaju, da je Vlada, pored kreditnih sredstava za razvojne projekte, u Budžetu za 2025. godinu za KB „Dr. Safet Mujić“ Mostar izdvojila 2.1 milion KM.

Kreditnim sredstvima SFD-a u KB „Dr. Safet Mujić“ Mostar realizirane su projektne aktivnosti: - izgrađeni odjeli: palijativna njega, fizijatrija, mikrobiologija i parter - nabavka medicinske i nemedicinske opreme.

Naporima Ministarstva finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona, zajedno sa Saudijskim fondom za razvoj (SFD), za KB „Dr. Safet Mujić“ Mostar obezbijeđeno je cca 850.000,00 KM, a sredstva su na raspolaganju za korištenje od 26.10.2025. godine.

Tokom realizacije projektnih aktivnosti, finansiranih kroz kreditni aranžman SFD-a, KB „Dr. Safet Mujić“ Mostar je tri puta zatražila produženje roka za povlačenje sredstava. Ministarstvo finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona poseban fokus stavio je upravo na KB „Dr. Safet Mujić“ Mostar, koja je zbog određenih specifičnosti značajno kasnila s realizacijom projektnih aktivnosti po odobrenom kreditu, navode iz Ministarstva.

Uredna isplata

- Izjave da Vlada nije planirala sredstva za KB „Dr. Safet Mujić“ Mostar su malicioznog karaktera i ne odražavaju stvarno činjenično stanje. Naglašavamo da se sredstva za zdravstvo, tačnije subvencije za bolnice, redovno planiraju i uredno isplaćuju!

Pozivamo menadžment KB „Dr. Safet Mujić“ Mostar da populističkim izjavama ne obmanjuje javnost već da započete projekte realizira u skladu s definisanim rokovima! Odgovornost se treba preuzeti konkretnim djelovanjem!

U narednom periodu ćemo kroz svoj rad, finansijski podržavati zdravstvene ustanove i razvojne projekte bolnica, s ciljem osiguravanja kvalitetnih zdravstvenih usluga svim građanima Hercegovačko-neretvanskog kantona, saopćeno je iz Ministarstva.