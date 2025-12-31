Soreka čestitao Novu godinu: BiH je napravila neke važne korake, napredak na putu ka EU bio je ograničen

Šef Delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini, ambasador Luiđi Soreka (Luigi Soreca) uputio je čestitke povodom predstojeće Nove godine.

- Sretna Nova godina!

Ovo je vrijeme za porodicu i voljene, za razmišljanje i za nove odluke.

Tokom 2025. godine još bolje sam upoznao Bosnu i Hercegovinu u svoj njenoj ljepoti i složenosti. Putovao sam širom zemlje i upoznao ljude različitog porekla i starosti, koji rade u različitim oblastima. Mnogo je više toga što spaja ljude u ovoj nevjerovatnoj zemlji nego što ih dijeli.

U protekloj godini BiH je napravila neke važne korake, a posebno je usvojila Reformsku agendu u okviru Plana rasta, čime je otvorila vrata značajnim investicijama vezanim za sprovođenje reformi. Međutim, generalno gledano, napredak na putu ka EU bio je ograničen.