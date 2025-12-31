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OSVRT NA 2025.

Soreka čestitao Novu godinu: BiH je napravila neke važne korake, napredak na putu ka EU bio je ograničen

2026. moj ured i ja nastavit ćemo odlučno raditi na poticanju napretka ka boljoj budućnosti unutar EU, navodi Soreka

Luiđi Soreka: Uputio čestitku. EU BiH

A. O.

31.12.2025

Šef Delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini, ambasador Luiđi Soreka (Luigi Soreca) uputio je čestitke povodom predstojeće Nove godine. 

- Sretna Nova godina!

Ovo je vrijeme za porodicu i voljene, za razmišljanje i za nove odluke.

Tokom 2025. godine još bolje sam upoznao Bosnu i Hercegovinu u svoj njenoj ljepoti i složenosti. Putovao sam širom zemlje i upoznao ljude različitog porekla i starosti, koji rade u različitim oblastima. Mnogo je više toga što spaja ljude u ovoj nevjerovatnoj zemlji nego što ih dijeli.

U protekloj godini BiH je napravila neke važne korake, a posebno je usvojila Reformsku agendu u okviru Plana rasta, čime je otvorila vrata značajnim investicijama vezanim za sprovođenje reformi. Međutim, generalno gledano, napredak na putu ka EU bio je ograničen.

2026. moj ured i ja nastavit ćemo odlučno raditi na poticanju napretka ka boljoj budućnosti unutar EU.

Uz političku volju, vlasti BiH mogu usvojiti dva zakona o pravosuđu i glavnog pregovarača u narednim sedmicama. To bi omogućilo Evropskoj komisiji da iznese pregovarački okvir, a Vijeću da odluči da zvanično otvori pregovore o pristupanju EU i da sazove prvu međuvladinu konferenciju EU-BiH. Proljeće 2026. je još uvijek moguća meta.

Učinimo 2026. godinu kada BiH napravi ovaj značajan korak na putu ka EU!

Prije nego se vratimo na posao, želim svima ugodan početak godine i zahvaljujem svima koji su sa mnom podijelili podršku, uvide i nove perspektive tokom 2025. godine - poručio je Soreka. 

# NOVA GODINA
# DELEGACIJA EU
# EU
# BIH
# LUIGI SORECA
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